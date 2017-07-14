Нижний Новгород вошёл в пятерку самых комфортных городов России. Об этом свидетельствуют результаты проведенного КБ «Стрелка» и АИЖК рейтинга.

Согласно информации, опубликованной на сайте АИЖК, исследование проводилось среди городов-миллиоников России. Индекс был разработан в рамках программы развития городской среды.

По данным рейтинга, первое место среди самых комфортных для жизни городов России заняла столица РФ — Москва. Город набрал 73% от максимально возможного количества баллов (100). Состояние города респонденты оценили как «хорошее».

Вторую позицию рейтинга занял Санкт-Петербург, также в тройке лидеров — Казань. Нижний Новгород занял четвертую позицию, ТОП-5 рейтинга замкнул город Екатеринбург.

В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса.

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник уточнил, что минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка» готовят методологические рекомендации по применению «Индекса качества городской среды», чтобы «можно было оценить потенциал городских территорий и обозначить вектор их развития».

«Данные, полученные в ходе исследования, будут открытыми и призваны помочь обнаружить актуальные городские проблемы. Этот инструмент станет важной частью готовящихся “Стандартов комплексного развития территорий”, представляющей их оценочный блок. Их завершение запланировано на 2018 год», — сообщил Александр Плутник.

Напомним, что более 1 млрд. рублей планируется направить на программу формирования современной городской среды в Нижегородской области в 2017 году.

СПРАВКА

Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство».