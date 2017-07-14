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10:01 (мск), источник: ТАСС

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту рекордное для России количество спутников

Запуск ракеты прошел в штатном режиме.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан) в 9:36 мск, вывела рекордное количество спутников на суборбитальную траекторию полета, сообщили сегодня ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».

«Зафиксировано отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказали в госкорпорации.

В состав головного блока входят разгонный блок «Фрегат», космический аппарат «Канопус-В-ИК» и группа из 72 малых спутников.

Это рекордное количество спутников в истории отечественной космонавтики, запускаемых одновременно.

Вместе с «Канопусом-В-ИК», предназначенным для обнаружения очагов пожаров и оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций, на орбиту отправлен микроспутник «Маяк», два малых аппарата для съемки Земли МКА-Н. Помимо этого, в космос запущены микроспутники Flying Laptop и TechnoSat (Германия), WNISAT-1R (Япония), NorSat-1 и NorSat-2 (Норвегия/Канада), 48 микроспутников Dove типа 3U CubeSat (США), три CICERO типа 6U CubeSat (США), два Corvus-BC типа 6U CubeSat (США), восемь LEMUR типа 3U CubeSat (США), NanoACE типа 3U CubeSat (США), космический аппарат «Искра-МАИ-85» типа 3U CubeSat (Московский Авиационный Институт) и «Эквадор UTE-ЮЗГУ» типа 1U CubeSat (Юго-Западный Государственный Университет).

До этого подобное достижение принадлежало ракете-носителю «Днепр» (конверсионной версии ракеты РС-20). В 2014 году она осуществила выведение на орбиту 36 спутников с полигона «Капустин Яр» .

При этом мировой рекорд был установлен 15 февраля 2017 года, когда Индия провела запуск ракеты PSLV-XL со 104 спутниками на борту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Программа полета

Дальнейшее выведение спутников по орбитам будет проводиться за счет нескольких маневров разгонного блока «Фрегат».

После отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» «Фрегат» совершит маневр для выхода на орбиту отделения космического аппарата «Канопус-В-ИК», которое планируется в 10:38 мск. Затем разгонный блок развезет по другим орбитам оставшиеся космические аппараты. В 12:01—12:05 мск планируется отделение первой пятерки микроспутников, с 12:10 по 12:26 — еще 19 аппаратов, с 17:18 по 17:41 — оставшихся 48 спутников.

Затем, около 18:18 мск, «Фрегат» выполнит маневр схода с орбиты, после чего будет затоплен в Индийском океане.

Комментарии
1
МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
Ох и повеселимся !
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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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