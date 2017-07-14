Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту рекордное для России количество спутников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан) в 9:36 мск, вывела рекордное количество спутников на суборбитальную траекторию полета, сообщили сегодня ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».

«Зафиксировано отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказали в госкорпорации.

В состав головного блока входят разгонный блок «Фрегат», космический аппарат «Канопус-В-ИК» и группа из 72 малых спутников.

Это рекордное количество спутников в истории отечественной космонавтики, запускаемых одновременно.

Вместе с «Канопусом-В-ИК», предназначенным для обнаружения очагов пожаров и оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций, на орбиту отправлен микроспутник «Маяк», два малых аппарата для съемки Земли МКА-Н. Помимо этого, в космос запущены микроспутники Flying Laptop и TechnoSat (Германия), WNISAT-1R (Япония), NorSat-1 и NorSat-2 (Норвегия/Канада), 48 микроспутников Dove типа 3U CubeSat (США), три CICERO типа 6U CubeSat (США), два Corvus-BC типа 6U CubeSat (США), восемь LEMUR типа 3U CubeSat (США), NanoACE типа 3U CubeSat (США), космический аппарат «Искра-МАИ-85» типа 3U CubeSat (Московский Авиационный Институт) и «Эквадор UTE-ЮЗГУ» типа 1U CubeSat (Юго-Западный Государственный Университет).

До этого подобное достижение принадлежало ракете-носителю «Днепр» (конверсионной версии ракеты РС-20). В 2014 году она осуществила выведение на орбиту 36 спутников с полигона «Капустин Яр» .

При этом мировой рекорд был установлен 15 февраля 2017 года, когда Индия провела запуск ракеты PSLV-XL со 104 спутниками на борту.

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Программа полета

Дальнейшее выведение спутников по орбитам будет проводиться за счет нескольких маневров разгонного блока «Фрегат».

После отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» «Фрегат» совершит маневр для выхода на орбиту отделения космического аппарата «Канопус-В-ИК», которое планируется в 10:38 мск. Затем разгонный блок развезет по другим орбитам оставшиеся космические аппараты. В 12:01—12:05 мск планируется отделение первой пятерки микроспутников, с 12:10 по 12:26 — еще 19 аппаратов, с 17:18 по 17:41 — оставшихся 48 спутников.