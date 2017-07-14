Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту рекордное для России количество спутников
Запуск ракеты прошел в штатном режиме.
Запуск ракеты прошел в штатном режиме.
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/.
«Зафиксировано отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказали в госкорпорации.
В состав головного блока входят разгонный блок «Фрегат», космический аппарат «Канопус-В-ИК» и группа из 72 малых спутников.
Вместе с «Канопусом-В-ИК», предназначенным для обнаружения очагов пожаров и оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций, на орбиту отправлен микроспутник «Маяк», два малых аппарата для съемки Земли
До этого подобное достижение принадлежало
При этом мировой рекорд был установлен 15 февраля 2017 года, когда Индия провела запуск ракеты
Программа полета
Дальнейшее выведение спутников по орбитам будет проводиться за счет нескольких маневров разгонного блока «Фрегат».
После отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» «Фрегат» совершит маневр для выхода на орбиту отделения космического аппарата «Канопус-В-ИК», которое планируется в 10:38 мск. Затем разгонный блок развезет по другим орбитам оставшиеся космические аппараты. В
Затем, около 18:18 мск, «Фрегат» выполнит маневр схода с орбиты, после чего будет затоплен в Индийском океане.