Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
СМИ: ЕС выступил категорически против одного из заявлений Киева
Названы самые комфортные для жизни российские города
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ США назвали "катастрофой" встречу Трампа и Путина
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
В Москве скупают мини-квартиры
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Хрупкие льды Антарктиды
10:07 (мск), источник: Tengrinews

Бейонсе впервые опубликовала фото новорожденных близнецов

Популярная американская певица Бейонсе опубликовала фото новорожденных детей, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На своей странице в Instagram она впервые поделилась с подписчиками снимками близнецов. Так, певица официально подтвердила рождение малышей, которые родились месяц назад. Бейонсе и рэпер Jay-Z стали родителями мальчика Сэра и девочку Руми. Ранее пара скрывала подробности рождения близнецов, со средствами массовой информации общались представители семьи. Однако 14 июля певица выложила фото в полуобнаженном виде с близнецами, которые спят на руках у мамы. Для этого, судя по кадру, Бейонсе устроила профессиональную фотосессию.

«Сэру Картеру и Руми сегодня один месяц», — подписала певица снимок.

Во время загрузки произошла ошибка.

За час после публикации фото набрало почти два миллиона лайков и свыше 100 тысяч комментариев.

Напомним, о своей беременности певица сообщила в феврале этого года, когда в Instagram опубликовала фото в положении. Отметим, что Jay-Z и Бейонсе уже воспитывают пятилетнюю дочь Блю Айви. Супруги часто признавались, что мечтают о большой семье. Во второй раз 35-летняя певица забеременела с помощью ЭКО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
15 полицейских наказаны в связи с громким убийством в Кокшетау
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Ракета «Союз» стартовала с рекордным числом спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
В регионах России стали строить меньше торговых центров
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь