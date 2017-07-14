Бейонсе впервые опубликовала фото новорожденных близнецов
Популярная американская певица Бейонсе опубликовала фото новорожденных детей, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Популярная американская певица Бейонсе опубликовала фото новорожденных детей, передает корреспондент Тengrinews.kz.
На своей странице в Instagram она впервые поделилась с подписчиками снимками близнецов. Так, певица официально подтвердила рождение малышей, которые родились месяц назад. Бейонсе и рэпер
«Сэру Картеру и Руми сегодня один месяц», — подписала певица снимок.
За час после публикации фото набрало почти два миллиона лайков и свыше 100 тысяч комментариев.
Напомним, о своей беременности певица сообщила в феврале этого года, когда в Instagram опубликовала фото в положении. Отметим, что