Общение по Skype и зоны отдыха: какие нововведения предложили пациенты больницы № 15

Пациенты городской больницы № 15 имени О. М. Филатова поделились мнением о том, как улучшить работу клиники. По результатам опросов было внесено около 30 предложений, большинство из которых уже воплотили в жизнь.

Все идеи разделили на несколько категорий: «комфортная палата», «организация процесса лечения» и «внимание к пациенту». Одно из предложений, например, касалось возможности родственникам связываться с пациентами, которые находятся в реанимации. Теперь они могут общаться с помощью Skype. Для этого были закуплены специальные планшеты.

Кроме того, пациентам, экстренно госпитализированным в реанимацию, при переводе в палату будут выдавать индивидуальные наборы: одноразовые сорочки и предметы личной гигиены.

Горожане предложили изменить и внутренний дизайн помещений больницы и организовать комфортные зоны отдыха. Сотрудники клиники уже запустили акцию «Принеси интересную книгу и игру» и открыли кинозал. Теперь планируется устроить детский уголок.

Среди предложений, которые уже реализованы, продление времени посещения до 20:00 (эту инициативу поддержали 93 процента пациентов и их родственников). Поскольку больные и их близкие хотят знать больше о правильной реабилитации, в больнице заработали школы пациента. Врачи также создали памятки с рекомендациями по соблюдению диеты, подготовке к операции и другим вопросам.

Будут разработаны стандарты, позволяющие помочь врачу и пациенту найти общий подход к процессу лечения. Предстоит проанализировать типичные конфликтные ситуации и определить, как их предотвратить или быстро решить. Валерий Вечорко Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова

«Но самое главное — это выстроить весь процесс оказания медицинской помощи с максимальным приближением к тому, что ожидает пациент», — отметил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.