Общение по Skype и зоны отдыха: какие нововведения предложили пациенты больницы № 15
В больнице уже заработали школы пациента, а время посещения продлили до 20:00.
В больнице уже заработали школы пациента, а время посещения продлили до 20:00.
Пациенты городской больницы № 15 имени О. М. Филатова поделились мнением о том, как улучшить работу клиники. По результатам опросов было внесено около 30 предложений, большинство из которых уже воплотили в жизнь.
Все идеи разделили на несколько категорий: «комфортная палата», «организация процесса лечения» и «внимание к пациенту». Одно из предложений, например, касалось возможности родственникам связываться с пациентами, которые находятся в реанимации. Теперь они могут общаться с помощью Skype. Для этого были закуплены специальные планшеты.
Горожане предложили изменить и внутренний дизайн помещений больницы и организовать комфортные зоны отдыха. Сотрудники клиники уже запустили акцию «Принеси интересную книгу и игру» и открыли кинозал. Теперь планируется устроить детский уголок.
Среди предложений, которые уже реализованы, продление времени посещения до 20:00 (эту инициативу поддержали 93 процента пациентов и их родственников). Поскольку больные и их близкие хотят знать больше о правильной реабилитации, в больнице заработали школы пациента. Врачи также создали памятки с рекомендациями по соблюдению диеты, подготовке к операции и другим вопросам.
Будут разработаны стандарты, позволяющие помочь врачу и пациенту найти общий подход к процессу лечения. Предстоит проанализировать типичные конфликтные ситуации и определить, как их предотвратить или быстро решить.
«Но самое главное — это выстроить весь процесс оказания медицинской помощи с максимальным приближением к тому, что ожидает пациент», — отметил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.
Городская больница № 15 имени О. М. Филатова — одна из ведущих клиник Москвы. В ее состав входит 11 корпусов общей площадью около 110 тысяч квадратных метров. Ежегодно в клинике проходят лечение 70−80 тысяч пациентов, появляется на свет более восьми тысяч новорожденных и проводится около 30 тысяч операций.