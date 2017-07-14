С Байконура запустили самый яркий после Луны объект
Полезную нагрузку
Полезную нагрузку
Госкорпорация «Роскосмос» успешно запустила с космодрома Байконур
В настоящее время головной блок ракеты со спутниками проводит вывод полезной нагрузки на расчетные орбиты. Всего должно быть произведено три операции по изменению орбиты, а спутники в головном блоке будут выпущены тремя «пакетами». Завершение всех операций и сход разгонного блока «Фрегат» с орбиты запланированы на 17:52 по московскому времени.
Всего проект поддержали около 1,6 тысячи человек, причем один из участников перечислил 700 тысяч рублей. Стоимость проекта составляет 1,5 миллиона рублей. «Маяк» представляет собой малый спутник с пирамидальным отражателем.
По заявлению разработчиков, целью проекта является привлечение внимания общественности к проблемам космонавтики и космических исследований. Кроме того, на спутнике планируется провести испытания аэродинамического тормозного устройства. Предполагается, что его можно будет использовать для сведения с орбиты космического мусора.
Идея «Маяка» отчасти базируется на российском проекте «Знамя-2», реализовать который планировалось в 1990-х годах. В рамках этого проекта на земной орбите был развернут 20-метровый отражатель. Разработчики ожидали, что по яркости он будет сопоставим с Луной и сможет освещать на Земле поверхность диаметров в несколько километров.
Василий Сычёв