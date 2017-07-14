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11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс

НАСА призналось, что при имеющемся финансировании не сможет в 2030-х годах отправить астронавтов на Марс. Космическому агентству, по мнению главы его подразделения по пилотируемым полетам Билла Герстенмайера, возможно, стоит сконцентрироваться на полете на Луну, особенно к тем регионам, где есть водяной лед.

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Об этом сообщает издание Ars Technica.

«Я не могу назвать дату, когда люди окажутся на Марсе, и причина этого — в бюджете, той его части, которая увеличена примерно на два процента, у нас нет поверхностных систем для Марса, — сказал глава подразделения НАСА по пилотируемым полетам Билл Герстенмайер на встрече, организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики. — Вход [в атмосферу Марса], спуск и посадка — огромный вызов для нас на Марсе».

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Руководитель допустил, что НАСА, возможно, стоит сконцентрироваться на миссии на Луну, особенно к тем регионам, где есть водяной лед. Ars Technica отмечает, что выходом для агентства может стать расширение сотрудничества с такими частными компаниями, как SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance.

«Мы вернемся на Луну, мы отправимся к Марсу и двинемся дальше, туда, куда наших внуков поведет мечта», — заявил 6 июля 2017 года вице-президент США Майкл Пенс, как сообщает ТАСС, выступая перед сотрудниками Центра космических полетов имени Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал.

В октябре 2015 года занимавший должность главы американского космического агентства Чарльз Болден заявил, что «НАСА находится ближе всего к отправке американских астронавтов на Марс, чем когда-либо ранее. (…) НАСА направляет нашу нацию и весь мир в путешествие на Марс».

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