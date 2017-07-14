В красноярском ГИБДД объявили кастинг для владельцев тюнингованных машин. Полицейские приглашают молодых автовладельцев к участию в съёмках социального видео. В ГИБДД надеются с помощью ролика привлечь внимание к проблеме несанкционированных заездов дрифтеров по городским улицам, а также опасного вождения.

«Основной критерий — наличие спортивного тюнингованного автомобиля с соответствующей яркой раскраской и харизма владельца. Молодые люди в возрасте от 18 до 35, готовые к экспериментам ждем Вас», — сообщается в официальном паблике ведомства в соцсети.