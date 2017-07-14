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11:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярском ГИБДД объявили кастинг для владельцев тюнингованных машин

Харизматичных экстремалов приглашают сняться в социальном видео-ролике.

В красноярском ГИБДД объявили кастинг для владельцев тюнингованных машин. Полицейские приглашают молодых автовладельцев к участию в съёмках социального видео. В ГИБДД надеются с помощью ролика привлечь внимание к проблеме несанкционированных заездов дрифтеров по городским улицам, а также опасного вождения.

«Основной критерий — наличие спортивного тюнингованного автомобиля с соответствующей яркой раскраской и харизма владельца. Молодые люди в возрасте от 18 до 35, готовые к экспериментам ждем Вас», — сообщается в официальном паблике ведомства в соцсети.

Свои и фото автомобиля можно оставить там же, под записью о кастинге.

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