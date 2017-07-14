Сотрудники ГИБДД патрулируют улицы Прикамья

Источник: Вести - Пермь

Пермские госавтоинспекторы продолжают патрулирование улиц краевого центра. В поле зрения сотрудников ГИБДД попадают, как правило, тонированные автомобили или те, которые ведут себя на дороге не адекватно.

Кировский район. Госавтоинспекторы останавливают каждый проезжающий автомобиль. Идет рейд «Опасный водитель». Первый нарушитель не заставил долго ждать. Всего в ходе рейда было выявлено более 40 нарушений. Среди самых распространенных — тонировка не по нормам ГОСТа. Большинство водителей предпочли избавиться от пленки прямо на месте.