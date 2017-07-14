Кузбассовец украл у ребенка велосипед для 24-летней дочери
54-летний новокузнечанин шел мимо магазина и увидел оставленный без присмотра велосипед.
54-летний новокузнечанин шел мимо магазина и увидел оставленный без присмотра велосипед.
Житель Новокузнецка украл велосипед, оставленный ребенком у магазина, для своей 24-летней дочери.
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Найти вора удалось благодаря записям с камер наблюдения магазина. Когда оперативники задержали 54-летнего местного жителя, он рассказал, что подарил велосипед 24-летней дочери. Она о таком давно мечтала, но её не хватало денег на покупку. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».