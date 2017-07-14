Кузбассовец украл у ребенка велосипед для 24-летней дочери

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась 37-летняя мать потерпевшего. Женщина рассказала, что её ребенок оставил велосипед у магазина на несколько минут, а когда вернулся, транспортного средства не было.

Найти вора удалось благодаря записям с камер наблюдения магазина. Когда оперативники задержали 54-летнего местного жителя, он рассказал, что подарил велосипед 24-летней дочери. Она о таком давно мечтала, но её не хватало денег на покупку. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».