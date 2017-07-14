В новохоперском поселке отреставрировали уникальный памятник ВОВ

Источник: РИА "Воронеж"

Уникальный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны «Семья солдата» отреставрировали в поселке Озерный Новохоперского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава города Новохоперск Александр Калашников в пятницу, 14 июля.

Памятник установили к 30-летию Дня Победы в 1975 году. По словам местного жителя, участника ВОВ Владимира Колбасина, такого красивого монумента нет больше нигде в районе.

— Все удивлялись, что в небольшом поселке установили такой необычный памятник. На открытие даже привезли землю с Мамаева Кургана и замуровали ее в постамент. Памятник установили по инициативе Анисима Золотарева, он был директором совхоза «Ильменский», сам был участником войны. Лично приглашал скульпторов, обсуждал, какие фигуры будут изготавливать. Умер вскоре после того, как поставили памятник, — рассказал Владимир Колбасин.

Монумент не реставрировали 40 лет.

— Фигуры ваял грузинский скульптор. Он снимал квартиру у моей матери. С ним была жена-грузинка и маленький сын. Жили они в Озерном достаточно долго. Скульптор говорил, что фигуру отца-солдата слепил со своего отца. Да и мать солдата тоже по одежде больше похожа на кавказскую женщину. Поэтому некоторые называли памятник — «Грузины». Семья скульптора была гостеприимной, радушной. Он очень хорошо рисовал и любил делать наброски с местных мальчишек, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Татьяна Илясова.