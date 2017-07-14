Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12«Мать Ганга»
13:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В новохоперском поселке отреставрировали уникальный памятник ВОВ

На работы потратили более 700 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Уникальный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны «Семья солдата» отреставрировали в поселке Озерный Новохоперского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава города Новохоперск Александр Калашников в пятницу, 14 июля.

Памятник установили к 30-летию Дня Победы в 1975 году. По словам местного жителя, участника ВОВ Владимира Колбасина, такого красивого монумента нет больше нигде в районе.

— Все удивлялись, что в небольшом поселке установили такой необычный памятник. На открытие даже привезли землю с Мамаева Кургана и замуровали ее в постамент. Памятник установили по инициативе Анисима Золотарева, он был директором совхоза «Ильменский», сам был участником войны. Лично приглашал скульпторов, обсуждал, какие фигуры будут изготавливать. Умер вскоре после того, как поставили памятник, — рассказал Владимир Колбасин.

Монумент не реставрировали 40 лет.

— Фигуры ваял грузинский скульптор. Он снимал квартиру у моей матери. С ним была жена-грузинка и маленький сын. Жили они в Озерном достаточно долго. Скульптор говорил, что фигуру отца-солдата слепил со своего отца. Да и мать солдата тоже по одежде больше похожа на кавказскую женщину. Поэтому некоторые называли памятник — «Грузины». Семья скульптора была гостеприимной, радушной. Он очень хорошо рисовал и любил делать наброски с местных мальчишек, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Татьяна Илясова.

Реставрационные работы провели на средства городского поселения. Обновили фигуры, стелу обшили керамической плиткой, отремонтировали лестницу, выложили плиткой дорожки. На работы потратили 739 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь