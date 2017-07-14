В Краснодаре с 17 июля изменится схема движения общественного транспорта

Источник: ЮГА.ру

По его словам, решения были приняты для оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Краснодаре. Кроме этого, изменения предусматривают уход от дублирования маршрутов.

С понедельника, 17 июля, изменится схема движения автобусов № 2, № 62 и № 138А. Два маршрута — № 15 и № 130А — будут закрыты. В микрорайоне Гидростроителей (ГМР) по просьбе жителей путь следования автобуса № 2 «ул. им. Благоева — Бальнеолечебница» продлят до улицы имени Валерия Гассия. Согласно новой схеме, автобус поедет от Игнатова по Трудовой Славы, им. Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей до конечной остановки на улице Гассия.

Маршрут № 62 «Красная площадь — ул. Восточно-Кругликовская» будет продлен до ул. им. Генерала Трошева. Интервал движения сократится, так как на маршрут добавят еще четыре автобуса средней вместимости.

Маршрут № 15 «Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар-1 — ул. Конгрессная (гипермаркет “Магнит”)» отменят, так он во многих местах совпадает с троллейбусным маршрутом № 7.

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, для оптимизации маршрутной сети произойдет также частичное «слияние» маршрутов, обслуживающих станицу Елизаветинскую. Например, маршрут № 130 «Бальнеолечебница — поселок Белозерный» закроют, а схема движения маршрута № 138А изменится таким образом, чтобы он проходил через Елизаветинскую.

Кроме того, в ходе первого этапа оптимизации сети общественного транспорта Краснодара планируется изменение схем маршрутов № 52 и № 51. В настоящее время они находятся в стадии доработки и согласования с учетом предложений жителей Музыкального и Московского микрорайонов.

Как ранее сообщали Юга.ру, мэрия Краснодара выделила КТТУ 200 млн рублей для погашения долга, общая сумма которого составляет около 800 млн рублей.

По словам общественников, 7 июля из-за нехватки денег на оплату ГСМ на маршруты не вышла часть автобусов, а счета предприятия заблокированы. Вице-мэр Краснодара Евгений Зименко заявил, что об остановке КТТУ не может быть и речи.