В Краснодаре с 17 июля изменится схема движения общественного транспорта
В Краснодаре оптимизируют схему движения общественного транспорта. Об этом сообщил директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин.
В Краснодаре оптимизируют схему движения общественного транспорта. Об этом сообщил директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин.
По его словам, решения были приняты для оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Краснодаре. Кроме этого, изменения предусматривают уход от дублирования маршрутов.
С понедельника, 17 июля, изменится схема движения автобусов № 2, № 62 и № 138А. Два маршрута — № 15 и № 130А — будут закрыты. В микрорайоне Гидростроителей (ГМР) по просьбе жителей путь следования автобуса № 2 «ул. им. Благоева — Бальнеолечебница» продлят до улицы имени Валерия Гассия. Согласно новой схеме, автобус поедет от Игнатова по Трудовой Славы, им. Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей до конечной остановки на улице Гассия.
Маршрут № 62 «Красная площадь — ул. Восточно-Кругликовская» будет продлен до ул. им. Генерала Трошева. Интервал движения сократится, так как на маршрут добавят еще четыре автобуса средней вместимости.
Маршрут № 15 «Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар-1 — ул. Конгрессная (гипермаркет “Магнит”)» отменят, так он во многих местах совпадает с троллейбусным маршрутом № 7.
Как отметили в
Кроме того, в ходе первого этапа оптимизации сети общественного транспорта Краснодара планируется изменение схем маршрутов № 52 и № 51. В настоящее время они находятся в стадии доработки и согласования с учетом предложений жителей Музыкального и Московского микрорайонов.
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По словам общественников, 7 июля
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