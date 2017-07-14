Парад колясок с детьми пройдет 16 июля в Нарымском сквере

Парад колясок пройдет в Нарымском сквере возле главной сцены (сразу за Вознесенским собором) параллельно с другими праздничными мероприятиями — детскими мастер-классами, контактным мини-зоопарком и не только.

Конкурс с колясками начнется в промежутке времени между 14.40 и 15.00, рассказала VN.ru директор Дома молодежи Новосибирской епархии Анна Симонова. Парад продлится 15−20 минут, в нем примут участие около 20 детей в колясках — разумеется, в сопровождении мам и пап, а также старших братьев и сестренок. Всех их ожидают призы от спонсоров.

«Они создают некий образ, и каждая семья в этом образе находится. Например, у нас в том году были пираты, был самовар и маленькая девочка Аленушка. Все разные, люди выходят, у них своеобразный круг почета, проходят перед зрителями и встают в одну линию. Потом им дарят подарки, происходит награждение каждой семьи», — уточнила Анна Симонова.

Для участия в мероприятии родителям нужно связаться в группе «ВКонтакте» «Парад колясок-2017 в День семьи!» с куратором паблика Марией Качесовой, также можно позвонить по телефону 8−913−380−81−65. На момент написания заметки осталось три вакансии, заявки можно подавать до вечера 15 июля.

Главное условие для участников — красиво оформленная коляска и наличие в ней маленького пассажира, родителям специальные костюмы не обязательны, но если есть желание нарядиться всем — почему бы и нет. Важно, что организаторы предоставят участникам палатку «Мать и дитя», в которой можно будет с комфортом переодеть малыша и оставить личные вещи на время конкурса. Также ожидается освещение мероприятия в прессе, в том числе и на телевидении.