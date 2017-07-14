Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Проект, который принес лейблу Тимати $3,6 млн за год
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12«Мать Ганга»
13:09 (мск), источник: VN.ru

Парад колясок с детьми пройдет 16 июля в Нарымском сквере

Веселый семейный конкурс — парад колясок — состоится в Новосибирске в ходе празднования Дня семьи, любви и верности. Мамы, папы и их маленькие сокровища нарядятся в различные костюмы и предстанут перед зрителями.

Парад колясок пройдет в Нарымском сквере возле главной сцены (сразу за Вознесенским собором) параллельно с другими праздничными мероприятиями — детскими мастер-классами, контактным мини-зоопарком и не только.

Конкурс с колясками начнется в промежутке времени между 14.40 и 15.00, рассказала VN.ru директор Дома молодежи Новосибирской епархии Анна Симонова. Парад продлится 15−20 минут, в нем примут участие около 20 детей в колясках — разумеется, в сопровождении мам и пап, а также старших братьев и сестренок. Всех их ожидают призы от спонсоров.

«Они создают некий образ, и каждая семья в этом образе находится. Например, у нас в том году были пираты, был самовар и маленькая девочка Аленушка. Все разные, люди выходят, у них своеобразный круг почета, проходят перед зрителями и встают в одну линию. Потом им дарят подарки, происходит награждение каждой семьи», — уточнила Анна Симонова.

Для участия в мероприятии родителям нужно связаться в группе «ВКонтакте» «Парад колясок-2017 в День семьи!» с куратором паблика Марией Качесовой, также можно позвонить по телефону 8−913−380−81−65. На момент написания заметки осталось три вакансии, заявки можно подавать до вечера 15 июля.

Главное условие для участников — красиво оформленная коляска и наличие в ней маленького пассажира, родителям специальные костюмы не обязательны, но если есть желание нарядиться всем — почему бы и нет. Важно, что организаторы предоставят участникам палатку «Мать и дитя», в которой можно будет с комфортом переодеть малыша и оставить личные вещи на время конкурса. Также ожидается освещение мероприятия в прессе, в том числе и на телевидении.

16 июля в Нарымском сквере состоится множество веселых и полезных мероприятий, объединенных общей темой — празднованием Дня семьи, любви и верности. Парад колясок, различные мастер-классы, бал и контактный мини-зоопарк — вот лишь доля того, что ожидает новосибирцев. С подробной программой можно ознакомиться по этой ссылке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Татуировщик собрал уникальный трехколесный байк
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь