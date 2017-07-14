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13:06 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургского «ловца покемонов» внесли в список террористов и экстремистов

Екатеринбург. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Банковские счета екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок за оскорбление чувств верующих, заблокированы, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

«Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы», — написал А. Бушмаков на свой странице в Facebook адвокат.

На сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу Р. Соколовский числится в действующем перечне террористов и экстремистов.

Как сообщалось, Р. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, в котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора.

По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Р. Соколовского к трем годам и шести месяцам условно.

Р. Соколовский был признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст. 148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В приговоре отмечалось также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство — ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (ст. 138.1).

Свердловский облсуд 7 июля смягчил приговор Р. Соколовскому с трех лет и шести месяцев условно до двух лет и трех месяцев условно, исключил ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Приговор Р. Соколовскому вызвал широкий общественный резонанс.

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