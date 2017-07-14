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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

Прохладная погода будет в Беларуси в выходные

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода будет в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В выходные республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.

В субботу, 15 июля, в северо-восточных районах, а днем и по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов выше нуля, днем будет от 15 до 22 градусов тепла.

В воскресенье, 16 июля, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью будет 7−13 градусов тепла, днем — плюс 15−22.

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