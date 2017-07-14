Прохладная погода будет в Беларуси в выходные

В выходные республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.
В субботу, 15 июля, в северо-восточных районах, а днем и по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов выше нуля, днем будет от 15 до 22 градусов тепла.
В воскресенье, 16 июля, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью будет 7−13 градусов тепла, днем — плюс 15−22.