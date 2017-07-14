Северный завоз завершен в Иркутской области

Весь уголь, планируемый к доставке на территории Иркутской области с ограниченными сроками завоза в период навигации, прибыл на место. В настоящее время осуществляется выгрузка последних барж с углем на склады Мамско-Чуйского района. Началась доставка топлива автомобильным транспортом до котельных. Всего для нужд северных районов на предстоящий отопительный период необходимо доставить не менее 95 тысяч тонн угля и 15 тысяч тонн нефтеналивных грузов. Весь объем твердого топлива по контрактам и договорам, условия которых предполагали доставку по воде, прибыл по назначению. Для нужд Бодайбинского района завоз угля по воде был завершен 30 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Еще около 13 тысяч тонн угля в поселения Бодайбинского района будет завезено через станцию Таксимо, — такое решение принято ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность в поселках Мамакан и Перевоз Бодайбинского района.

«Специалисты ведомства учли тот факт, что уровень воды в реках Осетровско-Ленского бассейна к концу лета снижается уже несколько лет подряд, поэтому было принято решение завершить завоз угля до начала августа», — прокомментировал министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.

Первый раз в истории северного завоза в Иркутской области твердое топливо в районы с ограниченными сроками доставки прибыло в полном объеме в середине лета.

Как сообщили в отделе топлива министерства, улучшение конъюнктуры на угольном рынке страны и увеличение поставок угля на экспорт, диктовали новые условия поставок на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов. В министерстве начали осуществлять финансирование из областного бюджета по условиям заключенных ресурсоснабжающими организациями контрактов и договоров авансовыми платежами, что тоже имело решающее значение для ускорения сроков доставки топлива.

Первый раз в истории северного завоза в Иркутской области твердое топливо в районы с ограниченными сроками доставки прибыло в полном объеме в середине лета. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной и конструктивной работе всех участников навигационного процесса — железнодорожников Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», Осетровского речного порта, поставщиков топлива.