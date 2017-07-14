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13:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

25 тысяч свердловчан остались без зарубежного отдыха

Из-за долгов.

Источник: УралИнформБюро

Более 25 000 жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФССП.

Больше всего среди невыездных — алиментщиков (6178 человек), должников по кредитам (5760), граждан, не погасивших уголовные штрафы (2402), и «коммунальных» неплательщиков (1405).

В ведомстве отметили, что запрет на выезд за границу — одна из самых эффективных мер воздействия на тех граждан, задолженность которых превысила 10 000 рублей.

Впрочем, в скором времени количество невыездных должно резко снизиться. 14 июля 2017 года Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, поднимающий «невыездной» долг с 10 000 до 30 000 рублей. При этом поблажки не касаются должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью. Ожидается, что закон вступит в силу 1 октября 2017 года.

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