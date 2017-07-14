25 тысяч свердловчан остались без зарубежного отдыха

Источник: УралИнформБюро

Более 25 000 жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФССП.

Больше всего среди невыездных — алиментщиков (6178 человек), должников по кредитам (5760), граждан, не погасивших уголовные штрафы (2402), и «коммунальных» неплательщиков (1405).

В ведомстве отметили, что запрет на выезд за границу — одна из самых эффективных мер воздействия на тех граждан, задолженность которых превысила 10 000 рублей.