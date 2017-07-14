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13:49 (мск), источник: VN.ru

Пассажир сломал зуб, поедая курицу на борту S7

Сломал зуб клиент авиакомпании S7, передвигаясь рейсом № 3253 Новосибирск — Екатеринбург. Инцидент произошел днем 12 июля во время поедания бутерброда с курицей.

Как рассказал Сергей Горшенин, он ел сэндвич с куриным мясом, который входил в основной обед. Пассажир летел по билету эконом-класса.

«Один раз укусил — почувствовал, что куриное мясо жесткое. Второй раз укусил — и зуб сломался пополам. Сообщил об этом бортпроводнице, она взяла сэндвич, унесла куда-то. Потом вернулась, сказала, что посмотрела содержимое мяса, ничего инородного там не было. Пометила где-то себе эту ситуацию и предложила обезболивающую таблетку», — приводит слова Горшенина НГС.

Мужчина признался, что пару лет назад он уже лечил этот зуб — тогда ему убирали кариес и удалили нерв. Сейчас он планирует получить компенсацию за испорченный зуб и рассчитывает выручить 15 тысяч рублей. Именно столько денег, подсчитал Горшенин, нужно на повторное лечение.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что уже в курсе ситуации. «В случае обращения пассажира по вопросу компенсации вопрос будет рассмотрен после расследования ситуации. Мы внимательно следим за качеством питания на борту», — заверила пресс-секретарь S7 Group Анна Бажина.

Ранее новосибирские ученые по анализу древних ДНК выяснили, что наши предки питались курятиной более тысячи лет назад. Эти куры были близкими родственниками европейских, но не исключено, что некоторые линии кур могли попадать в Восточную Европу прямо из Китая. Курица была одомашнена около восьми тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии и долгое время разводилась только в этом регионе, распространяться по миру она начала примерно с античности.

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