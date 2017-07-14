Пассажир сломал зуб, поедая курицу на борту S7

Как рассказал Сергей Горшенин, он ел сэндвич с куриным мясом, который входил в основной обед. Пассажир летел по билету эконом-класса.

«Один раз укусил — почувствовал, что куриное мясо жесткое. Второй раз укусил — и зуб сломался пополам. Сообщил об этом бортпроводнице, она взяла сэндвич, унесла куда-то. Потом вернулась, сказала, что посмотрела содержимое мяса, ничего инородного там не было. Пометила где-то себе эту ситуацию и предложила обезболивающую таблетку», — приводит слова Горшенина НГС.

Мужчина признался, что пару лет назад он уже лечил этот зуб — тогда ему убирали кариес и удалили нерв. Сейчас он планирует получить компенсацию за испорченный зуб и рассчитывает выручить 15 тысяч рублей. Именно столько денег, подсчитал Горшенин, нужно на повторное лечение.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что уже в курсе ситуации. «В случае обращения пассажира по вопросу компенсации вопрос будет рассмотрен после расследования ситуации. Мы внимательно следим за качеством питания на борту», — заверила пресс-секретарь S7 Group Анна Бажина.