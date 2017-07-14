Пассажир сломал зуб, поедая курицу на борту S7
Сломал зуб клиент авиакомпании S7, передвигаясь рейсом № 3253 Новосибирск — Екатеринбург. Инцидент произошел днем 12 июля во время поедания бутерброда с курицей.
Сломал зуб клиент авиакомпании S7, передвигаясь рейсом № 3253 Новосибирск — Екатеринбург. Инцидент произошел днем 12 июля во время поедания бутерброда с курицей.
Как рассказал Сергей Горшенин, он ел сэндвич с куриным мясом, который входил в основной обед. Пассажир летел по билету
«Один раз укусил — почувствовал, что куриное мясо жесткое. Второй раз укусил — и зуб сломался пополам. Сообщил об этом бортпроводнице, она взяла сэндвич, унесла
Мужчина признался, что пару лет назад он уже лечил этот зуб — тогда ему убирали кариес и удалили нерв. Сейчас он планирует получить компенсацию за испорченный зуб и рассчитывает выручить 15 тысяч рублей. Именно столько денег, подсчитал Горшенин, нужно на повторное лечение.
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