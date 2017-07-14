В Воронеже выдали первый электронный больничный

В Воронежской городской поликлинике № 7 оформили первый электронный больничный. Сотрудники медучреждения направили выданный пациентке документ в базу Фонда социального страхования РФ (ФСС) через защищенную информационную систему, сообщили в реготделении фонда в пятницу, 14 июля.

Листок нетрудоспособности был доступен медработникам и сотрудникам ФСС в информационной системе фонда, работодателю и работнику — в электронном кабинете фонда соцстрахования. Начальник и подчиненный отслеживали путь листка нетрудоспособности от оформления до оплаты.

— Внедрение электронного больничного поможет контролировать расходы страховых средств. Сфальсифицировать бланк теперь практически невозможно, — подчеркнул замглавы реготделения Фонда соцстрахования Виктор Полухин.

Электронные больничные в Воронежской области можно оформить с 1 июля 2017 года. Первыми медучреждениями, в которых протестировали новый формат выдачи листков нетрудоспособности, стали Воронежская областная больница № 1 и городская клиническая поликлиника № 7.

Электронные больничные будут внедрять поэтапно. На первом этапе воронежцы смогут выбрать, какой больничный получить — бумажный или электронный.

Справка РИА «Воронеж»

Электронный больничный — документ в цифровом виде, который отличается от привычного бумажного листа только по форме. Новая система позволит сократить время на заполнение листка нетрудоспособности и исключить ошибки. Работнику не обязательно будет несколько раз ходить в поликлинику для переоформления больничного, кроме того, он может не бояться, что потеряет листок. Работодателям не придется вести громоздкий архив таких документов.