В США посетительница галереи разбила экспонаты на $200 тысяч, делая селфи

На видео, опубликованном на сайте, видно, как девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.