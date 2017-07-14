В США посетительница галереи разбила экспонаты на $200 тысяч, делая селфи
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Посетительница галереи 14th Factory в американском
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Посетительница галереи 14th Factory в американском
На видео, опубликованном на сайте, видно, как девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.
По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.