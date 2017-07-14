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14:04 (мск), источник: РИА Новости

В США посетительница галереи разбила экспонаты на $200 тысяч, делая селфи

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов в неудачной попытке сделать селфи на их фоне, сообщает портал Mashable.

На видео, опубликованном на сайте, видно, как девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.

Комментарии
1
Vova @
не ценят чужой труд... что там говорить... вот я заработал 25 000 $, копил в банке 10 лет... Потом революция... Потом Путин говорит, что никто из крымчан ничего не потеряет.... Потом 3 года проходит, а денег все нет... но это все мелочи... короны жалко... 200 000 $ ... горе то какое...
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