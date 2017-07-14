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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Сибирские ученые доказали возможность одомашнивания любых животных

НОВОСИБИРСК, 14 июл — РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске в ходе многолетних экспериментов на лисицах, крысах и норках доказали возможность селекционного одомашнивания практически любых видов животных.

Источник: РИА Новости

Эксперимент по искусственной доместикации (одомашниванию) животных в Сибири начал академик Дмитрий Беляев в 1957 году. Он был призван смоделировать процесс одомашнивания животных, в результате которого была создана уникальная, известная во всем мире популяция домашних серебристо-черных лисиц, поведение которых во многом напоминает поведение собак. В Институте также ведутся подобные эксперименты на крысах и американских норках. Животных отбирают и скрещивают по признаку доброжелательности к человеку и наоборот, по агрессивности.

«Изначально у лисиц появились новые поведенческие модели, затем морфологические признаки (смена окраски). Затем было показано, что ручные животные меньше испытывают стресс. Также у одомашненных есть эффект педоморфизма, когда животное сохраняет детские черты до взрослого состояния (повиливание хвостом, укороченная морда, длительное сохранение детского поведения и так далее), а при этом репродуктивная функция превышает контрольные показатели. Эти показатели наблюдаются у всех домашних животных», — рассказала журналистам старший научный сотрудник ИЦиГ Анастасия Харламова.

На примере лисиц можно сказать, что эксперимент примерно за 50 лет воспроизвел историческую доместикацию, которая в природе проходила около 15 тысяч лет, отметила она. Сейчас лисицы, отбиравшиеся с 1957 года по поведенческому признаку доброжелательности к человеку (около 50 поколений), могут жить в квартирах вместо привычных собак.

Эксперимент на норках пока прошел смену всего 20 поколений.

«Один из основных выводов: отбор на ручное поведение увеличивает темпы и размах изменчивости. Например, окраска. Если сначала цвет был интенсивно темный, то у ручных он становится не такой темный. Первые этапы отбор на агрессивное поведение, наоборот, сопровождаются гиперпигментацией», — сообщил старший научный сотрудник Института Олег Трапезов, занимающийся норками. Затем, по его словам, у более ручных животных появляется несвойственная окраска, пятна на шкурах, а волосы становятся менее жесткими, то есть все как у домашних животных по сравнению с их дикими «родственниками».

Лисы по поведению ближе к собакам и быстрее становятся ручными, а норки схожи с кошками и для их приручения потребуется больше времени

«Когда мы начинаем отбирать, мы будем все больше и больше получать домашних животных. Это будет не сразу, но их будет все больше и больше. Конечно, есть индивидуальные особенности, но животных, которые бы не подвергались трансформации я не знаю. Есть виды более податливые к одомашниванию, а есть менее. Если бы этого не было, то количество домашних животных было бы громадным», — сказал он, отметив, что лисы по поведению ближе к собакам и быстрее становятся ручными, а норки схожи с кошками и для их приручения потребуется больше времени.

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