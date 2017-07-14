Екатеринбург «вбежал» в пятерку самых спортивных городов

Столица Урала вошла в пятерку самых спортивных городов и субъектов РФ летом 2017 года. Рейтинг был составлен «ТурСтатом» по результатам анализа популярности соревнований по бегу, триатлону, плаванию и велогонкам.

Возглавила «спортивный» список Москва, где 15 июля пройдет «Ночной забег 2017» на 10 километров, а спустя четыре недели полумарафон «Лужники» пробегут порядка 9000 человек. На самое популярное беговое событие осени — Московский марафон — 24 сентября соберутся 16 000 участников.

На втором месте — Санкт-Петербург, где 9 июля в рамках «Белых Ночей» на дистанциях 10 и 42,2 километра свои силы попробовали более 10 000 марафонцев. 23 июля в Сестрорецке можно будет посмотреть A1 Triathlon 113 2017 (плавание 1,93 километра, велогонка 90 километров и бег 21,1 километра) и A1 Triathlon Sprint.

В исторической части Казани, оказавшейся на третьей строчке, 26 августа пройдут международный триатлон Ironstar Sprint Kazan 2017 (плавание 750 метров, велогонка 20 километров и бег 5 километров) и Ironstar 113 Kazan 2017 (Half-Ironman: плавание 1,9 километра, велогонка 90 километра и бег 21,1 километра). 21 мая Казанский марафон собрал 10 000 участников, а 8 июля прошел забег «Ночная Казань».

Еще более обширная спортивная программа намечена в Московской области (четвертое место). В Сергиевом Посаде 15 июля пройдет полумарафон «Сергиевым путем» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу». В Королеве бегунов ждут 29 июля на Space Hill Trail (Космические горки). 30 июля в Клёново пройдет олимпийский триатлон 3Grom Olympic Klenovo 2017.

В расположившемся на пятой строчке Екатеринбурге 6 августа более 6000 человек выйдут на старт международного марафона «Европа-Азия». Бегуны могут выбрать любую из четырех дистанций: 3, 10, 21.1 или 42.2 километра, передает «Уралинформбюро».