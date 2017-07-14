Екатеринбург «вбежал» в пятерку самых спортивных городов
И регионов России.
И регионов России.
Столица Урала вошла в пятерку самых спортивных городов и субъектов РФ летом 2017 года. Рейтинг был составлен «ТурСтатом» по результатам анализа популярности соревнований по бегу, триатлону, плаванию и велогонкам.
Возглавила «спортивный» список Москва, где 15 июля пройдет «Ночной забег 2017» на 10 километров, а спустя четыре недели полумарафон «Лужники» пробегут порядка 9000 человек. На самое популярное беговое событие осени — Московский марафон — 24 сентября соберутся 16 000 участников.
На втором месте —
В исторической части Казани, оказавшейся на третьей строчке, 26 августа пройдут международный триатлон Ironstar Sprint Kazan 2017 (плавание 750 метров, велогонка 20 километров и бег 5 километров) и Ironstar 113 Kazan 2017 (Half-Ironman: плавание 1,9 километра, велогонка 90 километра и бег 21,1 километра). 21 мая Казанский марафон собрал 10 000 участников, а 8 июля прошел забег «Ночная Казань».
Еще более обширная спортивная программа намечена в Московской области (четвертое место). В Сергиевом Посаде 15 июля пройдет полумарафон «Сергиевым путем» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу». В Королеве бегунов ждут 29 июля на Space Hill Trail (Космические горки). 30 июля в Клёново пройдет олимпийский триатлон 3Grom Olympic Klenovo 2017.
В расположившемся на пятой строчке Екатеринбурге 6 августа более 6000 человек выйдут на старт международного марафона «Европа-Азия». Бегуны могут выбрать любую из четырех дистанций: 3, 10, 21.1 или 42.2 километра, передает «Уралинформбюро».
Стоит отметить, что в 2016 году марафон «Европа-Азия» собрал более 4000 спортсменов из 17 стран мира. Самому младшему из них было 1 год 4 месяца, а самому старшему — 81 год.