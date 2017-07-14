21 маршрут общественного транспорта закроют в Краснодаре

Изменения произойдут постепенно, они будут касаться продления маршрутов к новым микрорайонам новой застройки и помогут уйти от дублирования маршрутов.

Первые перемены произойдут в ближайший понедельник, 17 июля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Изменится схема движения автобусов №№ 2, 62 и 138А. В этот же день два автобусных маршрута — № 15 и № 130А — закроют совсем.

Оптимизация транспортной сети поможет уменьшить пробки в городе, считает директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин. По его словам, план улучшения маршрутной карты разработали после анализа действующей схемы маршрутов как муниципального, так и частного общественного транспорта.