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17:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

21 маршрут общественного транспорта закроют в Краснодаре

Еще 12 маршрутов изменят схему движения в ходе оптимизации транспортной сети.

Изменения произойдут постепенно, они будут касаться продления маршрутов к новым микрорайонам новой застройки и помогут уйти от дублирования маршрутов.

Первые перемены произойдут в ближайший понедельник, 17 июля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Изменится схема движения автобусов №№ 2, 62 и 138А. В этот же день два автобусных маршрута — № 15 и № 130А — закроют совсем.

Оптимизация транспортной сети поможет уменьшить пробки в городе, считает директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин. По его словам, план улучшения маршрутной карты разработали после анализа действующей схемы маршрутов как муниципального, так и частного общественного транспорта.

На следующем этапе развития маршрутной сети Краснодара чиновникам и управляющему составу КТТУ предстоит ужесточить меры контроля и навести порядок среди перевозчиков, обслуживающих маршруты, выезжающие за пределы города, а также провести мероприятия по повышению культуры общения водителей с пассажирами, соблюдению правил предоставления льгот и правил перевозки, выполнению требований по техническому состоянию подвижного состава.

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