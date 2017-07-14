21 маршрут общественного транспорта закроют в Краснодаре
Еще 12 маршрутов изменят схему движения в ходе оптимизации транспортной сети.
Еще 12 маршрутов изменят схему движения в ходе оптимизации транспортной сети.
Изменения произойдут постепенно, они будут касаться продления маршрутов к новым микрорайонам новой застройки и помогут уйти от дублирования маршрутов.
Первые перемены произойдут в ближайший понедельник, 17 июля, сообщили в
Оптимизация транспортной сети поможет уменьшить пробки в городе, считает директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин. По его словам, план улучшения маршрутной карты разработали после анализа действующей схемы маршрутов как муниципального, так и частного общественного транспорта.
На следующем этапе развития маршрутной сети Краснодара чиновникам и управляющему составу КТТУ предстоит ужесточить меры контроля и навести порядок среди перевозчиков, обслуживающих маршруты, выезжающие за пределы города, а также провести мероприятия по повышению культуры общения водителей с пассажирами, соблюдению правил предоставления льгот и правил перевозки, выполнению требований по техническому состоянию подвижного состава.