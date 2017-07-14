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14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Где в Крыму обещают большую зарплату

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий на полуострове.

Эксперты сайт по поиску работы и персонала hh.ru составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий за июль в Крыму.

Денежное довольствие не меньше 150 тысяч рублей в месяц обещают счастливчику, который займет кресло главного инженера в Севастополе. Специалист должен уметь выбирать площадку для стройки, составлять графики выполнения работ, вести авторский надзор за строительством и также защищать проекты в органах экспертизы.

Например, в Алуште коммерческому директору отеля с опытом работы гарантируют доход от 120 тысяч рублей. Претендент на столь высокий доход должен быть хорошим аналитиком и финансистом.

На радость сладкоежкам Симферополя главному технологу кондитерского производства обещают зарплату 100 тысяч, плюс полный соцпакет и оплату съемного жилья. Опыт работы и специальное образование обязательны.

Ялтинский отель сулит шеф-повару ресторана 96 тысяч рублей, бесплатное питание, официальное трудоустройство, подвозку и жилье. Кулинар должен разрабатывать меню, контролировать качество продуктов, заниматься организацией банкетов и фуршетов, обучать персонал кухни.

Чуть меньше доход инженера по изготовлению и монтажу вентиляции — 85 тысяч рублей в Севастополе, который будет руководить бригадой, проектировать системы вентиляции и проводить ремонтные работы.

В Керчи ищут повара мясного цеха — от 50 тысяч и инженера по охране труда — 40 тысяч рублей.

В Феодосии зарплата в 50 тысяч рублей ждет управляющего магазином.

Ялта раскроет объятья мастеру строительного объекта — до 100 тысяч рублей, Евпатория — начальнику производства в цех по сборке алюминиевых конструкций — 25 тысяч, Алупка ждет инженера ПТО — 50 тысяч рублей.

Средняя заработная плата в Крыму в 2017 году составляет 24 700 рублей.

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