В Челябинскую область пришли сильные дожди и грозы с негативными последствиями

По данным челябинского гидрометцентра, дожди и грозы в регионе сохранятся до понедельника. Температура воздуха в дневные часы составит плюс 21−26 градусов.

В связи с этим повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличением количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили под деревьями.

Специалисты ГУ МЧС по Челябинской области советуют при усилении ветра и крупном граде не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, линий электропередач, вал деревьев.

Такая погода может негативно сказаться на самочувствии большинства метеозависимых людей, а также у страдающих заболеваниями сердца и сосудов (гипотоников, людей с вегето-сосудистой дистонией, ишемией, а также перенесших инфаркт или инсульт). У них могут возникнуть головные и сердечные боли, возможны приступы мигрени.