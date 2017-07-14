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14:33 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинскую область пришли сильные дожди и грозы с негативными последствиями

В Челябинской области сегодня вечером, 14 июля, ночью и завтра днем, 15 июля, ожидаются сильные дожди и грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду.

По данным челябинского гидрометцентра, дожди и грозы в регионе сохранятся до понедельника. Температура воздуха в дневные часы составит плюс 21−26 градусов.

В связи с этим повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличением количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили под деревьями.

Специалисты ГУ МЧС по Челябинской области советуют при усилении ветра и крупном граде не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, линий электропередач, вал деревьев.

Такая погода может негативно сказаться на самочувствии большинства метеозависимых людей, а также у страдающих заболеваниями сердца и сосудов (гипотоников, людей с вегето-сосудистой дистонией, ишемией, а также перенесших инфаркт или инсульт). У них могут возникнуть головные и сердечные боли, возможны приступы мигрени.

Негативное влияние непогоды могут почувствовать и вполне здоровые люди. У них могут возникнуть расстройство сна, чувство беспричинной тревоги и беспокойства, снижение работоспособности.

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