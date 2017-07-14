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14:43 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске появится цветочный город

Цветочный город, населенный персонажами сказок и мультфильмов появится в Омске к Дню города. Темой городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» в этом году стали сказки.

Источник: Вести - Омск

Красная Шапочка, Буратино, Дюймовочка и другие персонажи в виде масштабных вертикальных конструкций, наполненных цветами, появятся на традиционных площадках «Флоры»: Воскресенском и Выставочном скверах, а также на набережной Тухачевского возле бассейна «Пингвин».

Педагоги и ученики более сорока образовательных учреждений города создадут экспозицию по мотивам романа «Незнайка в Цветочном городе».

В рамках подготовки к выставке уже высажено более 300 тысяч цветов. Торжественное открытие «Флоры-2017» запланировано на 4 августа. Экспозиция будет круглосуточно охраняться.

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