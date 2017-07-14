В Омске появится цветочный город
Цветочный город, населенный персонажами сказок и мультфильмов появится в Омске к Дню города. Темой городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» в этом году стали сказки.
Цветочный город, населенный персонажами сказок и мультфильмов появится в Омске к Дню города. Темой городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» в этом году стали сказки.
Красная Шапочка, Буратино, Дюймовочка и другие персонажи в виде масштабных вертикальных конструкций, наполненных цветами, появятся на традиционных площадках «Флоры»: Воскресенском и Выставочном скверах, а также на набережной Тухачевского возле бассейна «Пингвин».
Педагоги и ученики более сорока образовательных учреждений города создадут экспозицию по мотивам романа «Незнайка в Цветочном городе».
В рамках подготовки к выставке уже высажено более 300 тысяч цветов. Торжественное открытие «Флоры-2017» запланировано на 4 августа. Экспозиция будет круглосуточно охраняться.