Первая смена в детских оздоровительных учреждениях Башкирии прошла без эксцессов и нарушений — Минобразования республики

Источник: Башинформ

Смена прошла без эксцессов и в плановом режиме. Все организации отдыха детей и их оздоровления были открыты после получения санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с требованиями СанПиН, отметили в Минобразования РБ.

Весь персонал загородных лагерей и специализированные службы, обеспечивающие безопасность детского отдыха, продолжают работать в усиленном режиме. Межведомственная комиссия, в состав которой входит и МЧС, и Санэпидемнадзор, и другие ведомства, в течение всего лета периодически проводят проверки в летних лагерях, включая палаточные, загородные и лагеря дневного пребывания.