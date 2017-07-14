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14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Первая смена в детских оздоровительных учреждениях Башкирии прошла без эксцессов и нарушений — Минобразования республики

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В течение первой летней смены в детских оздоровительных учреждениях Башкортостана отдохнули более 167 тысяч детей в возрасте от шести до 17 лет, работали свыше 2,2 тысячи лагерей и санаториев.

Источник: Башинформ

Смена прошла без эксцессов и в плановом режиме. Все организации отдыха детей и их оздоровления были открыты после получения санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с требованиями СанПиН, отметили в Минобразования РБ.

Весь персонал загородных лагерей и специализированные службы, обеспечивающие безопасность детского отдыха, продолжают работать в усиленном режиме. Межведомственная комиссия, в состав которой входит и МЧС, и Санэпидемнадзор, и другие ведомства, в течение всего лета периодически проводят проверки в летних лагерях, включая палаточные, загородные и лагеря дневного пребывания.

В этом году в республике в летний период должны отдохнуть 390 тысяч детей, в том числе 90 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут работать 2688 организаций.

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