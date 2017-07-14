Петербуржец сделал возлюбленной предложение в очереди к святым мощам

Читайте также В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь

Житель Петербурга сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца в очереди к мощам Николая Чудотворца, передает «Бумага».

На романтический поступок мужчину вдохновила именно святыня. По словам новоиспеченного жениха, Николай Чудотворец помогает людям, «когда они просят искренне, от сердца и приходят к нему», поэтому он и решился на такой смелый шаг.

Избранница петербуржца Ольга приняла предложение, и в скором времени влюбленные сыграют свадьбу.