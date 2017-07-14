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14:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржец сделал возлюбленной предложение в очереди к святым мощам

Мужчину вдохновила непосредственная близость святыни.

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В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь

Житель Петербурга сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца в очереди к мощам Николая Чудотворца, передает «Бумага».

На романтический поступок мужчину вдохновила именно святыня. По словам новоиспеченного жениха, Николай Чудотворец помогает людям, «когда они просят искренне, от сердца и приходят к нему», поэтому он и решился на такой смелый шаг.

Избранница петербуржца Ольга приняла предложение, и в скором времени влюбленные сыграют свадьбу.

Мощи святого Николая будут находиться в Северной столице с 13 по 28 июля. Доступ к ним будет открыт ежедневно с 07.00 до 22.00. Из города на Неве ковчег доставят в Бари.

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