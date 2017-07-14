В Перми органы опеки заинтересовались семьёй Люцифера после драки родителей

«Он (муж — Авт.) написал на своей страничке Вконтакте, что я якобы хотела зарезать детей. Мне позвонили из опеки и спросили, когда я буду дома. Я им сказала, но они пока не приходили. Спросила у них, кто заявил на меня, но они не ответили. Видимо, муж хочет, чтобы меня лишили родительских прав», — рассказала «АиФ-Прикамье» Наталья Меньшикова.