В Перми органы опеки заинтересовались семьёй Люцифера после драки родителей
Наталья Меньшикова собирается развестись с мужем.
Наталья Меньшикова собирается развестись с мужем.
Органы опеки заинтересовались семьёй Люцифера из Перми после конфликта родителей. Об этом «АиФ-Прикамье» сообщила Наталья Меньшикова.
Молодая женщина винит мужа в том, что её семья привлекла внимание органов опеки. Она считает, что он добивается лишения её родительских прав.
«Он (муж — Авт.) написал на своей страничке Вконтакте, что я якобы хотела зарезать детей. Мне позвонили из опеки и спросили, когда я буду дома. Я им сказала, но они пока не приходили. Спросила у них, кто заявил на меня, но они не ответили. Видимо, муж хочет, чтобы меня лишили родительских прав», — рассказала «АиФ-Прикамье» Наталья Меньшикова.
Напомним, на этой неделе стало известно о конфликте между родителями Люцифера и Вольдемара. Наталья Меньшикова обвинила его в избиении. Сейчас её муж ушёл жить к любовнице. Мама Люцифера и Вольдемара зафиксировала побои в травмпункте и написала заявление в полицию.
Сейчас Наталья Меньшикова планирует подать на развод.