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14:57 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермский губернский оркестр проедет по улицам города

В открытом трамвае оркестр исполнит свою концертную программу.

Пермский губернский оркестр повторит опыт 2012 года. Музыканты проведут концерт «А мы едем в отпуск!» на необычной сцене. В рамках Большого летнего фестиваля Пермский губернский оркестр под управлением художественного руководителя Евгения Тверетинова представит концертную программу на открытом трамвае. Оркестр проедет по всему городу и, во время движения, будет радовать пермяков разнообразной музыкой.

Это уже стало доброй традицией — уходить в отпуск необычным и позитивным выступлением. Маршрут музыкального трамвая будет следующим: ст. Пермь II — Сквер Уральских Добровольцев — ЦУМ — ул. Горького — ТРК «СемьЯ» — Площадь Карла Маркса — ГУВД — ул. Куйбышева — ТЦ «Семь Пятниц» — ЦКР — ул. Борчанинова — Театр-Театр — ст. Пермь II. Так что встречайте живую музыку по этому маршруту.

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