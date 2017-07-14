Пермский губернский оркестр проедет по улицам города

Пермский губернский оркестр повторит опыт 2012 года. Музыканты проведут концерт «А мы едем в отпуск!» на необычной сцене. В рамках Большого летнего фестиваля Пермский губернский оркестр под управлением художественного руководителя Евгения Тверетинова представит концертную программу на открытом трамвае. Оркестр проедет по всему городу и, во время движения, будет радовать пермяков разнообразной музыкой.