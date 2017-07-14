Ученые назвали животное, которое переживет все катастрофы на Земле

Источник: Tengrinews

Выяснилось, что они устоят перед последствиями катастроф астрофизической природы, угрожающих всему живому. Исследование на эту тему представлено в журнале Scientific Reports.

Авторы статьи исходили из предпосылки, согласно которой жизнь на Земле будет в той или иной форме существовать около десяти миллиардов лет, пока Солнце не остынет окончательно. Они рассмотрели три потенциальных катастрофических события: падение крупного астероида, гамма-вспышки и вспышки сверхновых. По их мнению, при всей уязвимости человека и других крупных млекопитающих, вероятность полной стерилизации Земли крайне мала (10−7 на каждый миллиард лет). Ни астероидов, ни сверхновых, ни источников гамма-излучения, способного «прокипятить» Мировой океан, в близости от планеты Земля пока не обнаружено.

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«Что касается нашей планеты, то тихоходки практически неуязвимы. Почему бы таким жизнестойким существам не жить на других участках Вселенной? Имеет смысл искать жизнь на Марсе и других небесных телах Солнечной системы. Кто знает, что там может скрываться?» — заявил соавтор статьи, физик Рафаэль Альвес Батиста.