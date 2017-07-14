Ученые назвали животное, которое переживет все катастрофы на Земле
Ученые из Оксфорда и Гарварда выяснили, какое животное сможет пережить любую катастрофу на Земле, вплоть до того момента, когда Солнце остынет, пишет «Индикатор».
Ученые из Оксфорда и Гарварда выяснили, какое животное сможет пережить любую катастрофу на Земле, вплоть до того момента, когда Солнце остынет, пишет «Индикатор».
Выяснилось, что они устоят перед последствиями катастроф астрофизической природы, угрожающих всему живому. Исследование на эту тему представлено в журнале Scientific Reports.
Авторы статьи исходили из предпосылки, согласно которой жизнь на Земле будет в той или иной форме существовать около десяти миллиардов лет, пока Солнце не остынет окончательно. Они рассмотрели три потенциальных катастрофических события: падение крупного астероида,
«Что касается нашей планеты, то тихоходки практически неуязвимы. Почему бы таким жизнестойким существам не жить на других участках Вселенной? Имеет смысл искать жизнь на Марсе и других небесных телах Солнечной системы. Кто знает, что там может скрываться?» — заявил соавтор статьи, физик Рафаэль Альвес Батиста.
Тихоходки — миниатюрные (0,1−1,5 миллиметра) животные, близкие к членистоногим, известны своей выносливостью: они выдерживают сверхвысокое давление и радиацию, много лет могут жить без еды и воды.