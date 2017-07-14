Московский школьник стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии

Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прес-службу Минобрнауки.

Чемпион учится в Пироговской школе в 11-м классе. Российская сборная из четырех школьников всего завоевала в Таиланде две золотые и две серебряные медали, сообщает сайт Минобрнауки.

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Готовили сборную декан химфака МГУ академик Валерий Лунин и доцент химфака Илья Глебов, сам бывший золотой медалист международной олимпиады. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 76 стран.

Золотую медаль также получил Руслан Котляров из Казани (Лицей № 131), серебряные медали Екатерина Жигилева из Тюмени (гимназия при Тюменском госуниверситете) и Кирилл Козлов из Москвы (школа 192).