Московский школьник стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии
Московский школьник Александр Жигалин стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая проходила в Таиланде с 6 по 14 июля.
Московский школьник Александр Жигалин стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая проходила в Таиланде с 6 по 14 июля.
Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Чемпион учится в Пироговской школе в 11-м классе. Российская сборная из четырех школьников всего завоевала в Таиланде две золотые и две серебряные медали, сообщает сайт Минобрнауки.
Готовили сборную декан химфака МГУ академик Валерий Лунин и доцент химфака Илья Глебов, сам бывший золотой медалист международной олимпиады. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 76 стран.
Золотую медаль также получил Руслан Котляров из Казани (Лицей № 131), серебряные медали Екатерина Жигилева из Тюмени (гимназия при Тюменском госуниверситете) и Кирилл Козлов из Москвы (школа 192).
Министр образования Ольга Васильева назвала результаты сборной блестящими. «Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы», — отметила она.