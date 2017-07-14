Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Щиты Венесуэлы
14:54 (мск), источник: Ведомости

Московский школьник стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии

Московский школьник Александр Жигалин стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая проходила в Таиланде с 6 по 14 июля.

Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прес-службу Минобрнауки.

Чемпион учится в Пироговской школе в 11-м классе. Российская сборная из четырех школьников всего завоевала в Таиланде две золотые и две серебряные медали, сообщает сайт Минобрнауки.

Читайте также
Конкурс на журфак МГУ в 2017 году стал самым большим за последние 25 лет

Готовили сборную декан химфака МГУ академик Валерий Лунин и доцент химфака Илья Глебов, сам бывший золотой медалист международной олимпиады. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 76 стран.

Золотую медаль также получил Руслан Котляров из Казани (Лицей № 131), серебряные медали Екатерина Жигилева из Тюмени (гимназия при Тюменском госуниверситете) и Кирилл Козлов из Москвы (школа 192).

Министр образования Ольга Васильева назвала результаты сборной блестящими. «Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы», — отметила она.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Депутаты требуют проверить ЦБ и АСВ после краха "Югры"
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Близнецы родились через 4 месяца после смерти мозга матери Бразильские врачи в течение рекордных 123 дней поддерживали жизнь малышей в матке женщины.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь