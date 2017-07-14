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В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
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21:48 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Уникальный и трогательный момент»: львица кормит детеныша леопарда

Фотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим: львица в заповеднике в Танзании стала заботиться о детеныше леопарда.

Источник: Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Пятилетнюю львицу — Носикиток — и маленького леопардика заметил посетитель заповедника Нгоронгоро в Танзании. При этом Носикиток уже растит трех собственных котят того же возраста, что и маленький леопард, которого она нашла (им всем две-три недели).

Это «поистине уникальное явление», — считает доктор Люк Хантер из зоозащитной организации Panthera, следящей за жизнью диких кошек. — «Я никогда не видел ничего подобного между двумя видами больших кошек. Мы знаем случаи, когда львы берут под опеку детенышей других львов… Но этот случай беспрецедентный», — говорит он.

Как правило, взрослый лев воспринимает детеныша другой кошки как будущего соперника, поэтому спешит расправиться с ним.

Львица Носикиток недавно дала жизнь второму выводку котят | Источник: Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Львица, на которую надет ошейник с датчиком GPS, нашла маленького леопарда в километре от своего собственного логова. Как замечают эксперты по львам, роль сыграл тот факт, что в самке на тот момент бурлили материнские гормоны — ей двигало желание позаботиться о малыше, ведь львицы — прекрасные защитницы.

Детеныш леопарда родился две-три недели назад | Источник: Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge
Детенышу повезло, что он остался в живых, замечает доктор Хантер | Источник: Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Сотрудникам заповедника известно, что в окрестностях обитает самка леопарда — скорее всего, с детенышами. Специалисты считают, что для маленького леопарда, попавшего к львице, самым безопасным будет вернуться к своей маме.

Пока неясно, как долго львица будет заботиться о чужом детеныше. К тому же, спустя год-полтора маленький леопард станет более независимым и, скорее всего, вернется к поведению, присущему леопардам.

Есть надежда, что детеныш леопарда скоро воссоединится со своей матерью | Источник: Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Хантер рассказывает, что он и его команда будет с огромным интересом наблюдать за развитием событий: «Это уникальный момент, будет невероятно интересно посмотреть, чем все закончится. Природа непредсказуема. До этой недели мы бы никогда не сказали, что такое может произойти. И вот оно — перед нами!».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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