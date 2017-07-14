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19:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Турист-агорафоб: как увидеть мир, если страшно выйти из дома

Джеки Кенни не может заставить себя зайти в поезд или автобус, но она нашла другой способ путешествовать в самые дальние уголки мира.

У Джеки Кенни агорафобия. Это значит, что поход в супермаркет может спровоцировать у нее паническую атаку и страх надвигающейся катастрофы. По ее словам, ей помогает аккаунт в «Инстаграме» — с его помощью она и подобные ей люди могут исследовать дальние уголки мира.

43-летняя Джеки делает снимки с помощью функции Google Street View — на одном из них монахини в Перу, на другом — многоэтажки в России. Эти фотографии она публикует для 20 тыс. подписчиков своего аккаунта «Путешественник-агорафоб» (Agoraphobic Traveller).

С 20-летнего возраста она боится людных мест и общественного транспорта, несмотря на то, что живет в центре Лондона. Однако, по ее словам, цифровой век дал ей возможность посетить места, которые иначе она никогда не смогла бы увидеть.

Я отправляюсь в любое место, которое кажется мне хоть сколько-нибудь волшебным. Это места, куда мне было бы очень тяжело приехать, поэтому меня неизбежно к ним тянет
Джеки Кенни
Страдающая агорафобией
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Диагноз «агорафобия» был поставлен Джеки в 2009 году. Теперь с помощью интернет-сервиса она выбирает наиболее удаленные и немного мрачноватые места планеты и фотографирует их. По словам Джеки, ей нравится везде, где есть ощущение «другого мира».

«В этих снимках чувствуется изолированность, но также в них есть и цвет, и надежда, — говорит она. — Фотографии, которые я делаю, отражают мои чувства, и агорафобия — их часть».

Однако чувства, которые она испытывает, путешествуя таким образом в далекие страны, резко контрастируют с тем, что она ощущает в ежедневных ситуациях.

Поход в местный супермаркет она называет кошмаром и говорит, что 10 лет не пользовалась метро.

«Я начинаю паниковать — ладони потеют, сердцебиение учащается, мне начинает казаться, что ноги отрываются от пола», — рассказывает она.

В голове проносятся мысли: я потеряю контроль, разобью все в проходе — и все это увидят
Джеки Кенни
Страдающая агорафобией
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Впервые Джеки испытала паническую атаку в 23 года, когда жила в Австралии, — на работе в разгар напряженного дня.

«Никто не объяснил мне, что это было, а мне казалось, что я умираю, — говорит она. — Впоследствии врач сказал, что я, должно быть, что-то не то съела на обед».

«Он пенял на соус из черных бобов — никто тогда не говорил, что проблема может быть психическая», — добавляет она.

Скрытая болезнь

До того как Джеки запустила этот проект в 2016 году, ей удавалось скрывать свои симптомы от всех, кроме семьи.

Она возглавляла компанию, занимающуюся цифровым маркетингом, но на встречи ходила только в офис, располагавшийся в двух минутах ходьбы от ее дома.

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По ее словам, поиск и публикация этих снимков помогли ей примириться со своей агорафобией, которая долгое время вызывала в ней злость.

До того, как у меня появилась эта тревога, я мечтала стать фотографом. Я смирилась с тем, что этого никогда не случится
Джеки Кенни
Страдающая агорафобией

«Сейчас я поняла, что болезнь не определяет меня как личность, но является частью меня», — говорит она.

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Но действительно ли публикация снимков в интернете помогает ее здоровью?

Джеки признает, что сомневалась в том, что часами напролет бродить по интернету — это полезное занятие.

Но, по ее словам, это придало ей уверенности и помогло начать открыто говорить о своем состоянии и мириться с ним.

«Только после того, как я начала публиковать эти фотографии, я вышла за пределы круга своей семьи и очень близких друзей», — говорит она.

Раньше никто не знал [обо мне], теперь люди со всего мира делятся со мной схожими трудностями, это потрясающе
Джеки Кенни
Страдающая агорафобией

По ее словам, многие ошибочно считают агорафобию боязнью открытых пространств — на самом деле тревога у людей может возникать в совершенно разных условиях.

С ней связался страдающий агорафобией журналист, мучающийся в многолюдном ньюсруме, а также фотографы, которые боятся ехать на съемку.

«Довольно много молодых женщин просили у меня совета, — говорит Джеки. — Я делюсь с ними опытом, но я могу предложить только собственную точку зрения, так как я, разумеется, не психолог».

«У всех свои трудности, и я сейчас начинаю это понимать», — добавляет она.

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Сейчас Джеки лечит свою тревогу с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии.

Она направлена на изменение хода мыслей человека, и недавно даже съездила на свадьбу к сестре в Новую Зеландию.

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«Я прошла курс терапии, из-за которого я страшно нервничала и не спала три месяца», — говорит она.

Но в итоге справиться с полетом ей помог психолог, который заставил ее посмотреть в лицо своим самым сильным страхам.

«Я делала вид, что бьюсь головой в дверь самолета, пытаясь выйти из него, — рассказывает она. — Я поняла, насколько смешная это на самом деле ситуация, и мы вместе рассмеялись. Когда я в реальности заходила в самолет, смех помог мне это пережить».

Это было непросто, но, по ее словам, та поездка дала ей надежду.

Я пытаюсь совершать такие вещи. Бывают случаи, когда я понимаю, что не могу, — и иду домой. Но я знаю, что делаю себе только хуже
Джеки Кенни
Страдающая агорафобией

Что такое агорафобия?

  • Агорафобы могут бояться оставаться одни в ситуации, когда чувствуют себя запертыми, или удаляться от «безопасного» места
  • Расстройство в основном наступает в возрасте от 18 до 35 лет и в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин
  • Многие агорафобы боятся панических атак, которые могут увидеть другие, или приступов тревоги
  • Тревога может наступать в длинных очередях, людных местах или на открытых пространствах.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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