Турист-агорафоб: как увидеть мир, если страшно выйти из дома
Джеки Кенни не может заставить себя зайти в поезд или автобус, но она нашла другой способ путешествовать в самые дальние уголки мира.
Джеки Кенни не может заставить себя зайти в поезд или автобус, но она нашла другой способ путешествовать в самые дальние уголки мира.
У Джеки Кенни агорафобия. Это значит, что поход в супермаркет может спровоцировать у нее паническую атаку и страх надвигающейся катастрофы. По ее словам, ей помогает аккаунт в «Инстаграме» — с его помощью она и подобные ей люди могут исследовать дальние уголки мира.
43-летняя Джеки делает снимки с помощью функции Google Street View — на одном из них монахини в Перу, на другом — многоэтажки в России. Эти фотографии она публикует для 20 тыс. подписчиков своего аккаунта «Путешественник-агорафоб» (Agoraphobic Traveller).
С 20-летнего возраста она боится людных мест и общественного транспорта, несмотря на то, что живет в центре Лондона. Однако, по ее словам, цифровой век дал ей возможность посетить места, которые иначе она никогда не смогла бы увидеть.
Я отправляюсь в любое место, которое кажется мне хоть сколько-нибудь волшебным. Это места, куда мне было бы очень тяжело приехать, поэтому меня неизбежно к ним тянет
Диагноз «агорафобия» был поставлен Джеки в 2009 году. Теперь с помощью
«В этих снимках чувствуется изолированность, но также в них есть и цвет, и надежда, — говорит она. — Фотографии, которые я делаю, отражают мои чувства, и агорафобия — их часть».
Однако чувства, которые она испытывает, путешествуя таким образом в далекие страны, резко контрастируют с тем, что она ощущает в ежедневных ситуациях.
«Я начинаю паниковать — ладони потеют, сердцебиение учащается, мне начинает казаться, что ноги отрываются от пола», — рассказывает она.
В голове проносятся мысли: я потеряю контроль, разобью все в проходе — и все это увидят
Впервые Джеки испытала паническую атаку в 23 года, когда жила в Австралии, — на работе в разгар напряженного дня.
«Никто не объяснил мне, что это было, а мне казалось, что я умираю, — говорит она. — Впоследствии врач сказал, что я, должно быть,
«Он пенял на соус из черных бобов — никто тогда не говорил, что проблема может быть психическая», — добавляет она.
Скрытая болезнь
Она возглавляла компанию, занимающуюся цифровым маркетингом, но на встречи ходила только в офис, располагавшийся в двух минутах ходьбы от ее дома.
По ее словам, поиск и публикация этих снимков помогли ей примириться со своей агорафобией, которая долгое время вызывала в ней злость.
До того, как у меня появилась эта тревога, я мечтала стать фотографом. Я смирилась с тем, что этого никогда не случится
«Сейчас я поняла, что болезнь не определяет меня как личность, но является частью меня», — говорит она.
Но действительно ли публикация снимков в интернете помогает ее здоровью?
Но, по ее словам, это придало ей уверенности и помогло начать открыто говорить о своем состоянии и мириться с ним.
«Только после того, как я начала публиковать эти фотографии, я вышла за пределы круга своей семьи и очень близких друзей», — говорит она.
Раньше никто не знал [обо мне], теперь люди со всего мира делятся со мной схожими трудностями, это потрясающе
По ее словам, многие ошибочно считают агорафобию боязнью открытых пространств — на самом деле тревога у людей может возникать в совершенно разных условиях.
С ней связался страдающий агорафобией журналист, мучающийся в многолюдном ньюсруме, а также фотографы, которые боятся ехать на съемку.
«Довольно много молодых женщин просили у меня совета, — говорит Джеки. — Я делюсь с ними опытом, но я могу предложить только собственную точку зрения, так как я, разумеется, не психолог».
«У всех свои трудности, и я сейчас начинаю это понимать», — добавляет она.
Она направлена на изменение хода мыслей человека, и недавно даже съездила на свадьбу к сестре в Новую Зеландию.
«Я прошла курс терапии,
Но в итоге справиться с полетом ей помог психолог, который заставил ее посмотреть в лицо своим самым сильным страхам.
«Я делала вид, что бьюсь головой в дверь самолета, пытаясь выйти из него, — рассказывает она. — Я поняла, насколько смешная это на самом деле ситуация, и мы вместе рассмеялись. Когда я в реальности заходила в самолет, смех помог мне это пережить».
Это было непросто, но, по ее словам, та поездка дала ей надежду.
Я пытаюсь совершать такие вещи. Бывают случаи, когда я понимаю, что не могу, — и иду домой. Но я знаю, что делаю себе только хуже
Что такое агорафобия?