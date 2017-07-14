Турист-агорафоб: как увидеть мир, если страшно выйти из дома

У Джеки Кенни агорафобия. Это значит, что поход в супермаркет может спровоцировать у нее паническую атаку и страх надвигающейся катастрофы. По ее словам, ей помогает аккаунт в «Инстаграме» — с его помощью она и подобные ей люди могут исследовать дальние уголки мира.

43-летняя Джеки делает снимки с помощью функции Google Street View — на одном из них монахини в Перу, на другом — многоэтажки в России. Эти фотографии она публикует для 20 тыс. подписчиков своего аккаунта «Путешественник-агорафоб» (Agoraphobic Traveller).

С 20-летнего возраста она боится людных мест и общественного транспорта, несмотря на то, что живет в центре Лондона. Однако, по ее словам, цифровой век дал ей возможность посетить места, которые иначе она никогда не смогла бы увидеть.

Я отправляюсь в любое место, которое кажется мне хоть сколько-нибудь волшебным. Это места, куда мне было бы очень тяжело приехать, поэтому меня неизбежно к ним тянет Джеки Кенни Страдающая агорафобией

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRJcrGqFzVa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-02T19:33:40+00:00">Mar 2, 2017 at 11:33am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Диагноз «агорафобия» был поставлен Джеки в 2009 году. Теперь с помощью интернет-сервиса она выбирает наиболее удаленные и немного мрачноватые места планеты и фотографирует их. По словам Джеки, ей нравится везде, где есть ощущение «другого мира».

«В этих снимках чувствуется изолированность, но также в них есть и цвет, и надежда, — говорит она. — Фотографии, которые я делаю, отражают мои чувства, и агорафобия — их часть».

Однако чувства, которые она испытывает, путешествуя таким образом в далекие страны, резко контрастируют с тем, что она ощущает в ежедневных ситуациях.

Поход в местный супермаркет она называет кошмаром и говорит, что 10 лет не пользовалась метро.

«Я начинаю паниковать — ладони потеют, сердцебиение учащается, мне начинает казаться, что ноги отрываются от пола», — рассказывает она.

В голове проносятся мысли: я потеряю контроль, разобью все в проходе — и все это увидят Джеки Кенни Страдающая агорафобией

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BJkFeW9A9Vq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-26T07:39:17+00:00">Aug 26, 2016 at 12:39am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые Джеки испытала паническую атаку в 23 года, когда жила в Австралии, — на работе в разгар напряженного дня.

«Никто не объяснил мне, что это было, а мне казалось, что я умираю, — говорит она. — Впоследствии врач сказал, что я, должно быть, что-то не то съела на обед».

«Он пенял на соус из черных бобов — никто тогда не говорил, что проблема может быть психическая», — добавляет она.

Скрытая болезнь

До того как Джеки запустила этот проект в 2016 году, ей удавалось скрывать свои симптомы от всех, кроме семьи.

Она возглавляла компанию, занимающуюся цифровым маркетингом, но на встречи ходила только в офис, располагавшийся в двух минутах ходьбы от ее дома.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BHu4bsWgCTs/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-11T19:14:11+00:00">Jul 11, 2016 at 12:14pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, поиск и публикация этих снимков помогли ей примириться со своей агорафобией, которая долгое время вызывала в ней злость.

До того, как у меня появилась эта тревога, я мечтала стать фотографом. Я смирилась с тем, что этого никогда не случится Джеки Кенни Страдающая агорафобией

«Сейчас я поняла, что болезнь не определяет меня как личность, но является частью меня», — говорит она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU-Es41lj82/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-05T19:38:07+00:00">Jun 5, 2017 at 12:38pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но действительно ли публикация снимков в интернете помогает ее здоровью?

Джеки признает, что сомневалась в том, что часами напролет бродить по интернету — это полезное занятие.

Но, по ее словам, это придало ей уверенности и помогло начать открыто говорить о своем состоянии и мириться с ним.

«Только после того, как я начала публиковать эти фотографии, я вышла за пределы круга своей семьи и очень близких друзей», — говорит она.

Раньше никто не знал [обо мне], теперь люди со всего мира делятся со мной схожими трудностями, это потрясающе Джеки Кенни Страдающая агорафобией

По ее словам, многие ошибочно считают агорафобию боязнью открытых пространств — на самом деле тревога у людей может возникать в совершенно разных условиях.

С ней связался страдающий агорафобией журналист, мучающийся в многолюдном ньюсруме, а также фотографы, которые боятся ехать на съемку.

«Довольно много молодых женщин просили у меня совета, — говорит Джеки. — Я делюсь с ними опытом, но я могу предложить только собственную точку зрения, так как я, разумеется, не психолог».

«У всех свои трудности, и я сейчас начинаю это понимать», — добавляет она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BPlMDuTAKC-/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Agoraphobic Traveller (@streetview.portraits)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-22T21:04:25+00:00">Jan 22, 2017 at 1:04pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Джеки лечит свою тревогу с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии.

Она направлена на изменение хода мыслей человека, и недавно даже съездила на свадьбу к сестре в Новую Зеландию.

«Я прошла курс терапии, из-за которого я страшно нервничала и не спала три месяца», — говорит она.

Но в итоге справиться с полетом ей помог психолог, который заставил ее посмотреть в лицо своим самым сильным страхам.

«Я делала вид, что бьюсь головой в дверь самолета, пытаясь выйти из него, — рассказывает она. — Я поняла, насколько смешная это на самом деле ситуация, и мы вместе рассмеялись. Когда я в реальности заходила в самолет, смех помог мне это пережить».

Это было непросто, но, по ее словам, та поездка дала ей надежду.

Я пытаюсь совершать такие вещи. Бывают случаи, когда я понимаю, что не могу, — и иду домой. Но я знаю, что делаю себе только хуже Джеки Кенни Страдающая агорафобией

Что такое агорафобия?

Агорафобы могут бояться оставаться одни в ситуации, когда чувствуют себя запертыми, или удаляться от «безопасного» места

Расстройство в основном наступает в возрасте от 18 до 35 лет и в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин

Многие агорафобы боятся панических атак, которые могут увидеть другие, или приступов тревоги

Тревога может наступать в длинных очередях, людных местах или на открытых пространствах.