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15:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа завершили установку туристических указателей

В городе появился 241 знак навигации.

В центре Воронежа установили 241 знак туристской навигации, сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу, 14 июля. В Центральном районе появилось 39 городских указателей и 202 домовых знака. Указатели информируют о расположении памятников истории и архитектуры.

Знаки туристской навигации в Воронеже устанавливают в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». На реализацию программы потратили около 4 млн рублей. Управы Ленинского и Центрального районов объявили тендер на установку указателей на городские достопримечательности в апреле-2017. Договор с подрядчиком, воронежской компанией, заключили в мае. Работы начали в июне 2017 года. Первый указатель появился возле главного корпуса Воронежского госуниверситета. Городские указатели также установили на улицах Кольцовская, Мира, Авиационная, Сакко и Ванцетти, Карла Маркса.

В июле в Центральном районе стали устанавливать домовые таблички с подсветкой. Мэрия анонсировала появление указателей на 12 улицах, среди которых Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Мира, Студенческая, проспект Революции, площадь Ленина.

Из 382 воронежских достопримечательностей 207 находятся на территории Центрального района.

Контекст

Воронежский историк Владимир Размустов заметил грубые ошибки на знаках навигации в начале июля. Ученого возмутили несколько табличек в исторической части Воронежа, которые неверно указывают направление маршрута. В туристско-информационном центре ошибки на воронежских знаках навигации объяснили «небольшими сложностями, связанными с городскими сетями и коммуникациями», а также претензиями собственников помещений, расположенных вблизи от мест установки. Специалисты пообещали исправить недочеты в ближайшее время.

Представители центра попросили неравнодушных жителей сообщать об ошибках, которые могут запутать гостей города, в форме обратной связи на сайте.

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