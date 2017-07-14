Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
10 трагических и странных смертей во время секса
Власти приняли решение о курортном сборе в частном секторе
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Щиты Венесуэлы
15:54 (мск), источник: ТАСС

Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино»

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор по итогам проверки лишил госаккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) и Первый московский юридический институт. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Там добавили, что на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Читайте также
Теологи из МГЛУ не получат госдипломов

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
NBC узнал о встрече бывшего агента спецслужб СССР с сыном Трампа
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Ксения Собчак и Максим Виторган растрогали соцсети семейным снимком Звездная пара с 7-месячным сыном отдыхает на побережье Средиземного моря.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь