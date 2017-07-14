Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино»

Там добавили, что на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

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При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).