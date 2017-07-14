Выходные в Петербурге и Ленобласти пройдут с дождями и грозами
Кстати, и в понедельник, 17 июля, в Ленобласти ожидаются грозы.
Кстати, и в понедельник, 17 июля, в Ленобласти ожидаются грозы.
В течение суток 15 июля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом предупреждает городское управление МЧС.
Ветер придет с
Местами, преимущественно на востоке, могут пройти грозы и ливни. Причем такой силы, что, по данным МЧС по региону, «возможно… будут наблюдаться подтопления».
Кстати, и в понедельник, 17 июля, в Ленобласти ожидаются грозы.