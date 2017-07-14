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16:08 (мск), источник: Водитель Петербурга

Выходные в Петербурге и Ленобласти пройдут с дождями и грозами

Кстати, и в понедельник, 17 июля, в Ленобласти ожидаются грозы.

В течение суток 15 июля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом предупреждает городское управление МЧС.

Ветер придет с северо-запада и севера, довольно сильный — 5−10 метров в секунду. Днем будет до плюс 17, ночью — на три градуса холоднее.

Тех, кто будет находиться на территории Ленинградской области, предупреждают о серьезном ухудшении погоды.

Местами, преимущественно на востоке, могут пройти грозы и ливни. Причем такой силы, что, по данным МЧС по региону, «возможно… будут наблюдаться подтопления».

Кстати, и в понедельник, 17 июля, в Ленобласти ожидаются грозы.

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