Почти 700 тысяч рублей отдали мошенникам три татарстанские пенсионерки

Так, 79-летняя жительница Ново-Савиновского района Казани за снятие «порчи» заплатили лжецелительнице 520 тысяч рублей. По словам пострадавшей, 30 июня к ней на улице подошла незнакомка и заявила, что может провести ритуал по снятию с пенсионерки «порчи». С заявлением в полицию женщина обратилась лишь 13 июля, когда поняла, что обманута, тогда же был составлен и фоторобот подозреваемой.

Еще один случай мошенничества произошел в Набережных Челнах. 68-летняя жительница города поверила неизвестному, который сообщил ей по телефону о причитающейся надбавке к пенсии. Для ее получения пенсионерка сообщила аферисту реквизиты своей банковской карты. Через некоторое время она обнаружила списание со счета 135 тысяч рублей.

В Елабуге 92-летняя пенсионерка впустила в квартиру незнакомку, которая представилась сотрудником банка. Мошенница сообщила о предстоящей денежной реформе и тут же предложила обменять банкноты. Пожилая елабужанка согласилась, а чуть позже обнаружила, что новые купюры являются билетами «Банка приколов», сообщает УМВД РФ по Казани.

МВД Татарстана напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности:

При получении информации о том, что родственник попал в полицию, совершил ДТП, незамедлительно перезванивать самому родственнику, либо, в случае отсутствия связи, обратиться в полицию.

Не впускать в дом посторонних.

Проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, перезванивать в данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации.

Не доверять лицам, которые сообщают о наличии порчи, которую можно снять при помощи ритуалов с использованием денег.

Ни в коем случае не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты, не сообщать реквизиты.

Не передавать деньги неизвестным лицам, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами и предлагают решить проблему родственника, попавшего в беду.

Не перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера.

При продаже, покупке товаров через интернет, указывать номер телефона, который не привязан к банковской карте. Ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям информацию о банковской карте (номер карты, данные владельца, защитный код и др.). Нужно помнить, что во время перевода денежных средств с одной карты на другую с помощью услуги «Мобильный банк» или банк «онлайн», необходим только номер карты получателя. В результате данной банковской операции получателю придет от банка только одно сообщение, что на его счет зачислены деньги. Никаких кодов подтверждения при этом не требуется.

При получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на какой-либо Интернет-ресурс, не стоит переходить по данной ссылке, так как таким образом можно загрузить в телефон вирусную программу, которую содержит данная ссылка. В результате все деньги с вашей банковской карты, привязанной к абонентскому номеру, будут автоматически списаны.