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17:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже поймали сбежавшего из-за урагана филина

Зоозащитники забрали птицу.

Воронежцы нашли филина, улетевшего из Центра помощи диким животным после сильного урагана, в пятницу, 14 июля. Птицу передали зоозащитникам. Филин всю ночь летал в районе улиц 45-й Стрелковой Дивизии, Солнечной и Беговой, пока его не заметили горожане.

По словам зоозащитников, птица голодна, но чувствует себя хорошо.

Напомним, сильный дождь затопил Центр помощи диким животным вечером в четверг, 13 июля. Из-за урагана на вольер с филином упала отсохшая ветка. Птица улетела. Филин проходит в Центре помощи лечение после перелома крыла.

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