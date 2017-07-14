В Воронеже поймали сбежавшего из-за урагана филина
Зоозащитники забрали птицу.
Зоозащитники забрали птицу.
Воронежцы нашли филина, улетевшего из Центра помощи диким животным после сильного урагана, в пятницу, 14 июля. Птицу передали зоозащитникам. Филин всю ночь летал в районе улиц 45-й Стрелковой Дивизии, Солнечной и Беговой, пока его не заметили горожане.
По словам зоозащитников, птица голодна, но чувствует себя хорошо.
Напомним, сильный дождь затопил Центр помощи диким животным вечером в четверг, 13 июля.