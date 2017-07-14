В Воронеже при раскопках на Советской площади нашли осколок древней посуды

Археологи обнаружили осколок древнего лепного сосуда при раскопках на Советской площади. Специалисты предположили, что на месте площади в I тысячелетии до нашей эры могло быть скифо-сарматское поселение. Поэтому земляные работы на Советской площади в рамках реконструкции могут нанести ущерб историческому наследию города, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Никитин в пятницу, 14 июля.

Реконструкция Советской площади стартовала в начале июля 2017 года. Археологические раскопки на территории прошли с 16 по 21 июня. Под площадью обнаружили культурный слой, который, помимо артефакта I тысячелетия до н.э., содержал множество осколков глиняной и стеклянной посуды, аптечный пузырек, кусок темного стекла с клеймом «СПГР», керамический предмет, похожий на детскую погремушку, кованый гвоздь и нож конца XVIII — начала XX веков.

Согласно федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», любые работы должны согласовываться с управлением по охране объектов культурного наследия. Александр Никитин направил обращение с вопросом о законности работ в управление по охране объектов культурного наследия по региону, а также в прокуратуру и мэрию Воронежа. Ответ на запрос должны предоставить в течение 30 дней.

— Допустимость или недопустимость реконструкции зависит от характера работ. Если строители будут прокладывать коммуникации и копать глубокую яму для установки фонтана, то культурный слой повредят. Если же работы будут проводиться на небольшой глубине, то историческое наследие не пострадает. При реконструкции в исторической части города должен присутствовать археолог, — прокомментировал Александр Никитин.

Корреспонденты РИА «Воронеж» сделали запрос о характере работ на Советской площади в пресс-службу облправительства. Ответ придет в течение семи рабочих дней.

Контекст

Советская площадь станет первым объектом в Воронеже, который реконструируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Концепцию благоустройства площади разработали архитектор Роман Пупавцев и сотрудники регионального «Нормативно-проектного центра» (учреждение, подведомственное управлению архитектуры региона) под руководством экспертов консалтингового бюро «Стрелка». Реконструкция завершится в сентябре 2017 года. На площади появятся новый фонтан, тротуары и бетонные лавочки. Рабочие высадят на площади черемуху, яблоню и рябину. Озеленение повысит акустический комфорт места.