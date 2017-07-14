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18:09 (мск), источник: Вести Иркутск

ГИБДД проверила работу маршрутчиков в Иркутске

В Иркутске проверяли маршрутчиков.

Уже год нас долбите и долбите, долбите и долбите — и что? Вы придите в контору, где нам не дают путёвки — разберитесь!

Без документов — на дорогу и с полным салоном пассажиров. Компании-перевозчику выходить на линию запретил суд. Пока решение не вступило в законную силу, фирма отправляет автобусы в рейс. Но водителям транспортные листы не выдаёт. Крайними остаются именно шоферы: штраф — 5 000 рублей. В этом рейде сотрудники ГИБДД и мэрии обращают внимание не только на бумаги.

— Большое внимание уделяется техническому состоянию подвижного состава. То есть это состояние тормозной системы, рулевая система, прочие узлы и агрегаты, которые могут представлять наибольшую опасность для пассажиров, — говорит начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Булат Тугутов.

Точки меняют постоянно. Ведь попавшийся нарушитель предупреждает остальных. Те либо высаживают пассажиров и уезжают, либо вообще не выходят на линию. Машина у ГИБДД приметная. Но без неё водители маршруток, даже с истёкшей страховкой, как у этого, от инспектора пытаются … отмахнуться:

— Где Ваш спецавтомобиль?
— Пожалуйста, будьте добры выполнить правила дорожного движения. Водительское удостоверение сюда, пожалуйста. Документы на машину и водительское удостоверение.
— У вас же нет его!

Ещё год назад в Иркутске было 7 крупных компаний, которым запретили выходить в рейсы. Так называемые нелегалы. Одна из них даже открыла собственный маршрут — 63-й. Ежедневно по городу курсировали десятки, если не сотни потенциально опасных маршруток. Сейчас таких нелегальных фирм осталось две. Они регулярно получают предупреждения о нарушениях и штрафы — для водителей — 5 тысяч рублей, для самих предприятий — до 300 тысяч.

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