ГИБДД проверила работу маршрутчиков в Иркутске
В Иркутске проверяли маршрутчиков.
В Иркутске проверяли маршрутчиков.
Уже год нас долбите и долбите, долбите и долбите — и что? Вы придите в контору, где нам не дают путёвки — разберитесь!
Без документов — на дорогу и с полным салоном пассажиров.
— Большое внимание уделяется техническому состоянию подвижного состава. То есть это состояние тормозной системы, рулевая система, прочие узлы и агрегаты, которые могут представлять наибольшую опасность для пассажиров, — говорит начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Булат Тугутов.
Точки меняют постоянно. Ведь попавшийся нарушитель предупреждает остальных. Те либо высаживают пассажиров и уезжают, либо вообще не выходят на линию. Машина у ГИБДД приметная. Но без неё водители маршруток, даже с истёкшей страховкой, как у этого, от инспектора пытаются … отмахнуться:
— Где Ваш спецавтомобиль?
— Пожалуйста, будьте добры выполнить правила дорожного движения. Водительское удостоверение сюда, пожалуйста. Документы на машину и водительское удостоверение.
— У вас же нет его!
Ещё год назад в Иркутске было 7 крупных компаний, которым запретили выходить в рейсы. Так называемые нелегалы. Одна из них даже открыла собственный маршрут — 63-й. Ежедневно по городу курсировали десятки, если не сотни потенциально опасных маршруток. Сейчас таких нелегальных фирм осталось две. Они регулярно получают предупреждения о нарушениях и штрафы — для водителей — 5 тысяч рублей, для самих предприятий — до 300 тысяч.