Дорожная лаборатория начала проверку качества асфальта, уложенного в Нижнем Новгороде

Согласно информации, минувшей ночью специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства проверили ход ремонта городских магистралей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас в работе находятся 34 объекта из 43, которые планируется отремонтировать. Всего же в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать в общей сложности 67 улиц.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев в ходе объезда отметил, что асфальтоукладочные работы в целом по городу выполнены примерно на 70%. Специалисты дорожной лаборатории уже начали проверять качество выполненных работ.

По его словам, проводится многофакторная проверка. Так, качество асфальта проверяют как сотрудники самой лаборатории при дорожых предприятиях, так и специалисты администрации, правительства и федеральные эксперты.

Ранее сообщалось, что работы по нанесению разметки на дорогах Нижнего Новгорода продлятся до конца октября 2017 года.