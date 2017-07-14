Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
10 трагических и странных смертей во время секса
В Сбербанке рассказали о вбросах фальшивых купюр в банкоматы
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Невеста Преснякова опубликовала снимки в бикини - СМИ
Трамп сказал, что было бы с США при победе Клинтон
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Щиты Венесуэлы
17:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дорожная лаборатория начала проверку качества асфальта, уложенного в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в городе все асфальтоукладочные работы выполнены примерно на 70%.

Согласно информации, минувшей ночью специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства проверили ход ремонта городских магистралей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас в работе находятся 34 объекта из 43, которые планируется отремонтировать. Всего же в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать в общей сложности 67 улиц.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев в ходе объезда отметил, что асфальтоукладочные работы в целом по городу выполнены примерно на 70%. Специалисты дорожной лаборатории уже начали проверять качество выполненных работ.

По его словам, проводится многофакторная проверка. Так, качество асфальта проверяют как сотрудники самой лаборатории при дорожых предприятиях, так и специалисты администрации, правительства и федеральные эксперты.

Ранее сообщалось, что работы по нанесению разметки на дорогах Нижнего Новгорода продлятся до конца октября 2017 года.

Напомним также, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» ремонт тротуаров в Нижнем Новгороде выполнен на 65%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
NBC узнал о встрече бывшего контрразведчика СССР с сыном Трампа
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
В Центральной России ожидается сильный ветер, дожди и град
При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь