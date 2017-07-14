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17:48 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области цена путевки в детский лагерь выросла на 4%

В 2017 году в Ростовской области на 4,5% увеличилась стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь по сравнению с прошлым годом, сообщается в материалах правительства региона.

Так, средняя стоимость детской путевки в этом году составляет 651,67 руб. на одного ребенка в сутки — 13 685 руб. на 21 день, в санаторные лагеря — 858,84 руб. на одного ребенка в сутки — 20 612,16 руб. на 24 дня. Стоимость последней путевки выросла на 4,1%.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первую смену летней детской оздоровительной кампании в Ростовской области было открыто 834 лагеря, в которых отдохнули более 12 тысяч детей.

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