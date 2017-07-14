В Ростовской области цена путевки в детский лагерь выросла на 4%

Так, средняя стоимость детской путевки в этом году составляет 651,67 руб. на одного ребенка в сутки — 13 685 руб. на 21 день, в санаторные лагеря — 858,84 руб. на одного ребенка в сутки — 20 612,16 руб. на 24 дня. Стоимость последней путевки выросла на 4,1%.