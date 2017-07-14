Имя народного врача СССР Владимира Крупина присвоено хирургической клинике медуниверситета Казани

Владимир Павлович Крупин — народный врач СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, более 30 лет возглавлял отделение общей хирургии в 5-й горбольнице.

Владимир Крупин был отличным диагностом, специалистом широкого диапазона, отмечают в пресс-службе Минздрава РТ. Он прекрасно владел техникой сложных операций с применением новых инструментов и аппаратуры, постоянно совершенствовал лечебно-диагностическую работу в отделении. Ежегодно он проводил около 300 операций.

В 1971 году в знак признания верного служения здравоохранению он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.