Имя народного врача СССР Владимира Крупина присвоено хирургической клинике медуниверситета Казани

Владимир Павлович Крупин — народный врач СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, более 30 лет возглавлял отделение общей хирургии в 5-й горбольнице.
Владимир Крупин был отличным диагностом, специалистом широкого диапазона, отмечают в пресс-службе Минздрава РТ. Он прекрасно владел техникой сложных операций с применением новых инструментов и аппаратуры, постоянно совершенствовал лечебно-диагностическую работу в отделении. Ежегодно он проводил около 300 операций.
В 1971 году в знак признания верного служения здравоохранению он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1980 году за большой вклад в развитие народного здравоохранения, особое профессиональное мастерство, высокие моральные качества и самоотверженность в профессиональной деятельности В. Крупину присвоено почетное звание «Народный врач СССР». За всю историю здравоохранения Татарстана оно было присвоено всего двум специалистам.