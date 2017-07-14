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17:34 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Имя народного врача СССР Владимира Крупина присвоено хирургической клинике медуниверситета Казани

(Город Казань KZN.RU, 14 июля). Хирургической клинике ГАУЗ «Клиника медицинского университета» Казани (бывшей ГКБ № 5) присвоено имя народного врача СССР Владимира Крупина. Соответствующее постановление подписано Кабмином РТ.

Владимир Павлович Крупин — народный врач СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, более 30 лет возглавлял отделение общей хирургии в 5-й горбольнице.

Владимир Крупин был отличным диагностом, специалистом широкого диапазона, отмечают в пресс-службе Минздрава РТ. Он прекрасно владел техникой сложных операций с применением новых инструментов и аппаратуры, постоянно совершенствовал лечебно-диагностическую работу в отделении. Ежегодно он проводил около 300 операций.

В 1971 году в знак признания верного служения здравоохранению он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980 году за большой вклад в развитие народного здравоохранения, особое профессиональное мастерство, высокие моральные качества и самоотверженность в профессиональной деятельности В. Крупину присвоено почетное звание «Народный врач СССР». За всю историю здравоохранения Татарстана оно было присвоено всего двум специалистам.

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