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18:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели предупредили жителей Воронежской области о грозах и граде на выходных

Непогода ожидается 15 и 16 июля.

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде на выходных 15 и 16 июля. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также сильные дожди, град и грозы, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Спасатели напомнили, что во время грозы не стоит подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Лучше выключить мобильный телефон. При граде специалисты рекомендовали не выходить из дома. Если непогода застала на улице, необходимо найти укрытие и защитить голову от ударов градин. Во время сильного ветра следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений.

Кроме того, спасатели попросили владельцев маломерных судов воздержаться от выхода на водные объекты при ветре, а автомобилистам — не парковать машины возле деревьев.

При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473) 277 99 00.

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