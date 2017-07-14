Работа по благоустройству пляжа на Якоби «встала» в Иркутске
Идеи администрации города по облагораживанию территории не спешат воплощать в жизнь.
Идеи администрации города по облагораживанию территории не спешат воплощать в жизнь.
Работы по благоустройству на пляже в заливе Якоби в Иркутске «встали». Странные вещи происходят на территории самой популярной рекреационной зоны города — на носу середина лета, а объекты ни только не ввели в эксплуатацию, но и начали разбирать —
Напомним, 9 июня Дмитрий Бердников провел выездное совещание по благоустройству зоны отдыха на заливе Якоби. Тогда планировалось, что на территории появится большой батутный парк.
В обсуждении приняли участие глава общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, главный архитектор города Сергей Александров, и.о. заместителя мэра — председатель комитета экономики Юлия Ашуркова и заместитель мэра — глава Свердловского округа Светлана Колотовкина.