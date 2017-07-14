Работа по благоустройству пляжа на Якоби «встала» в Иркутске

Работы по благоустройству на пляже в заливе Якоби в Иркутске «встали». Странные вещи происходят на территории самой популярной рекреационной зоны города — на носу середина лета, а объекты ни только не ввели в эксплуатацию, но и начали разбирать — куда-то исчез шатер. Еще совсем недавно на пляже кипела работа по благоустройству, но сейчас все похоже идет к стагнации, несмотря на амбициозные планы администрации Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.