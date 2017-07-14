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18:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Работа по благоустройству пляжа на Якоби «встала» в Иркутске

Идеи администрации города по облагораживанию территории не спешат воплощать в жизнь.

Работы по благоустройству на пляже в заливе Якоби в Иркутске «встали». Странные вещи происходят на территории самой популярной рекреационной зоны города — на носу середина лета, а объекты ни только не ввели в эксплуатацию, но и начали разбирать — куда-то исчез шатер. Еще совсем недавно на пляже кипела работа по благоустройству, но сейчас все похоже идет к стагнации, несмотря на амбициозные планы администрации Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, 9 июня Дмитрий Бердников провел выездное совещание по благоустройству зоны отдыха на заливе Якоби. Тогда планировалось, что на территории появится большой батутный парк.

В обсуждении приняли участие глава общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, главный архитектор города Сергей Александров, и.о. заместителя мэра — председатель комитета экономики Юлия Ашуркова и заместитель мэра — глава Свердловского округа Светлана Колотовкина.

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