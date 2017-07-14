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17:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В районах Башкирии выпал крупный град

Сегодня, 14 июля, во второй половине дня, непогода дала о себе знать в Иглинском и Кармаскалинском районах Башкирии. Фотофакты выложили в соцсети жители районов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В селе Кудеевка в Иглинском районе в 14.50 выпал град величиной с горох, фотографии появились в группе БашДТП.

А до деревни Сальзигутово в Кармаскалинском районе тучи с градом добрались к 18.00.

Как отметили пользователи соцсетей, тучи с таким градом уже который день кочуют по всей республике, давая о себе знать такими вот жутковатыми осадками.

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