В Петербурге на выходных пройдет третий VK Fest

Организаторы ожидают 100 тысяч зрителей, обещают 30 гектаров развлечений, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, артистов и блогеров.

В центре внимания публики, как и прежде, — зона «Музыка». В этом году на фестивале выступят «Мумий Тролль», Елена Темникова, «Звери», Jah Khalib, Макс Барских, Loboda, «Би-2», Макс Корж, Мот, L’One, «Каста», IOWA и другие. Всего более сорока популярных артистов.

В других зонах известные блогеры и спикеры встретятся со своими читателями и почитателями. Например, Елена Летучая расскажет о нелегком ремесле «Ревизорро», хейтинге и буллинге в социальных сетях, а Тимур Бекмамбетов поделится историей создания благотворительного фонда «Подсолнух» и мыслями, когда и почему звезды начинают помогать нуждающимся.

Пространство фестиваля разделено на тематические зоны, среди которых помимо «Музыки» и «Лектория» будут «Игры», «Мода и красота», «Еда», «Спорт», «Благотворительность», «Косплей», «Инновaции», «Юмop» и другие.

На каждой площадке свои развлечения. Так, на территории «Искусства» шатры организуют «Эрмитаж» и «Русский музей», а киностудия «Лендок» покажет фильмы собственного производства. В «Зеленой зоне» представили «Гринписа» объяснят, как начать жить в гармонии с природой и экологией.

Отметим, что в прошлые годы посетители мероприятия нередко жаловались на большие очереди, отсутствие браслетов, невозможность уйти и вернуться, а также на выступления групп не по расписанию. Однако большинство комментариев в социальных сетях все же положительные.