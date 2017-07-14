В Петербурге на выходных пройдет третий VK Fest
В парке 300-летия
В парке 300-летия
Организаторы ожидают 100 тысяч зрителей, обещают 30 гектаров развлечений, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, артистов и блогеров.
В центре внимания публики, как и прежде, — зона «Музыка». В этом году на фестивале выступят «Мумий Тролль», Елена Темникова, «Звери», Jah Khalib, Макс Барских, Loboda, «Би-2», Макс Корж, Мот, L’One, «Каста», IOWA и другие. Всего более сорока популярных артистов.
В других зонах известные блогеры и спикеры встретятся со своими читателями и почитателями. Например, Елена Летучая расскажет о нелегком ремесле «Ревизорро», хейтинге и буллинге в социальных сетях, а Тимур Бекмамбетов поделится историей создания благотворительного фонда «Подсолнух» и мыслями, когда и почему звезды начинают помогать нуждающимся.
На каждой площадке свои развлечения. Так, на территории «Искусства» шатры организуют «Эрмитаж» и «Русский музей», а киностудия «Лендок» покажет фильмы собственного производства. В «Зеленой зоне» представили «Гринписа» объяснят, как начать жить в гармонии с природой и экологией.
Отметим, что в прошлые годы посетители мероприятия нередко жаловались на большие очереди, отсутствие браслетов, невозможность уйти и вернуться, а также на выступления групп не по расписанию. Однако большинство комментариев в социальных сетях все же положительные.