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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Сильный ветер, дожди и град ожидаются в Центральной России в выходные

ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Спасатели предупреждают о ветре со скоростью до 20 метров в секунду, грозах, дождях и граде в регионах Центральной России в выходные дни, сообщают региональные управления МЧС.

Источник: РИА Новости

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Во вторник спасатели предупреждали о непогоде в пяти областях ЦФО, в среду — уже в 11 регионах.

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«По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля… дожди, на востоке области сильные. Местами грозы, возможен град… При грозах местами порывы (ветра) до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении управления МЧС по Белгородской области.

В воскресенье в регионе также ожидаются дожди, грозы и ветер — до 17 метров в секунду. Такая же погода в предстоящие два дня прогнозируется в соседней — Воронежской области, а также в Рязанской, Тульской и Ярославской областях. В Смоленской области спасатели сообщают о дождях и ветре со скоростью до 14 метров в секунду.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на дорогах, травматизма среди населения.

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