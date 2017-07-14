Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Порошенко проиграл психологическую войну с ЕС за Крым
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в сети фрагменты опального спектакля
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
Трамп рассказал, почему Путин предпочел бы Клинтон
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Хрупкие льды Антарктиды
17:48 (мск), источник: УНИАН

В Чернобыльской зоне задержали 20 человек, приехавших собирать ягоды

На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские задержали 20 жителей Ровенской области, которые приехали туда собирать ягоды. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Источник: УНИАН

«Группу лиц обнаружили в лесном массиве, в районе отселенного пгт. Вильча Полесского района. Жители Ровенской области незаконно проникли на территорию зоны ЧАЭС насобирать лесных ягод. Однако не успели — в этом им помешали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46−1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines открыла рейс из Одессы в Анкару
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины
Путин назвал главное лидерское качество в современном мире
Сильный ветер, дожди и град ожидаются в Центральной России
Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь