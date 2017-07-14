В Чернобыльской зоне задержали 20 человек, приехавших собирать ягоды
На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские задержали 20 жителей Ровенской области, которые приехали туда собирать ягоды. Об этом сообщили в
На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские задержали 20 жителей Ровенской области, которые приехали туда собирать ягоды. Об этом сообщили в
«Группу лиц обнаружили в лесном массиве, в районе отселенного пгт. Вильча Полесского района. Жители Ровенской области незаконно проникли на территорию зоны ЧАЭС насобирать лесных ягод. Однако не успели — в этом им помешали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46−1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.