Школа в «Южном городе» набрала 10 первых классов

Пока заявки на зачисление подали 670 человек. Однако к началу учебного года их число может дорасти до максимальной отметки -1500 человек.

Строительство школы началось в 2015 году. За два с лишним года застройщики возвели просторное здание площадью 27 тыс. кв. м, рассчитанное на 1500 тыс. учеников. Школа имеет переменную этажность и состоит из трех блоков: для малышей, для средних и старших классов и для занятий спортом.

«У нас предусмотрено зонирование средней старшей и начальной школ. Звенья расположены в одном здании, но с двух разных входов. У каждой школы есть свои гардеробные, своя столовая, а для самых маленьких предусмотрен даже отдельный спортзал», — рассказал директор будущего образовательного центра Владимир Кильдюшкин.

По его словам, школа готова почти на 100%. «До 20 июля в здании завершаются строительные работы. После этого продолжится монтаж оборудования и подготовка помещений. А 1 сентября мы откроем двери для новых учеников, — говорит директор. — Сейчас принято 670 заявлений в начальную школу и сформировано 10 первых классов. 17 июля начнется комплектование 5−11 классов. Планируем, что к началу учебного года у нас будет около 1500 учащихся».

Внутри школа напоминает компактный яркий городок: 68 предметных кабинетов, 3 учительских с комнатами отдыха, медицинский блок, административное крыло, два вестибюля, библиотека, актовый зал и 6 спортивных залов. Все это разделено на цветовые зоны, украшено тематическими картинами и укомплектовано яркой мебелью.

По словам руководителя управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области Андрея Аксютина, общая стоимость проекта составила 1,33 млрд рублей. Из них 733 млн руб. ушло на строительные работы, а 267 млн руб. — на оснащение здания.

«С точки зрения оборудования школа уникальна. Для нее закуплены интерактивные доски, современные лабораторные комплексы по физике, химии и биологии. То, что вчера было доступно только для студентов вузов, сегодня есть у наших учеников», — рассказал Владимир Кильдюшкин. Он провел депутатам небольшую экскурсию по зданию.

С улицы ученики попадают в просторный холл. Здесь предусмотрена зона ожидания с зимним садом и фонтаном. Под потолком уже висят ЖК-панели — они будут рассказывать о жизни школы, сообщать необходимую для ребят информацию. Вход в школу будет организован через турникеты, при этом ученику нужно будет приложить браслет безопасности.

Прошлись гости и по предметным кабинетам. У каждого из них свой стиль, под стать изучаемой дисциплине. К примеру, в классе биологии расположится мини-оранжерея с террариумами для рептилий. Еще один кабинет встречает огромной картой России, выполненной из живого мха.

В школе предусмотрено 6 лингафонных классов для изучение иностранных языков. По площади они меньше чем обычные, потому что иняз принято изучать в группах. По словам директора, со 2 класса ученикам будут преподавать два языка: первый — английский, второй — немецкий или французский. Депутат предложили организовать в школе изучение китайского языка и тут же получили поддержку директора.

Отдельно расположено творческое крыло. Навигация в нем выполнена с помощью цветных дорожек, каждая из которая символизирует свой вид деятельности. По словам Кильдюшкина, крыло будет работать почти круглосуточно.

После уроков здесь будет функционировать Центр внешкольной работы со студиями вокала, хореографии, изобразительного искусства. Так, к примеру, в музыкальном зале есть постамент для хора, фото-класс оборудован фоном хромакей для съемки любительских роликов.

Особое впечатление производит собственная звукозаписывающая студия, где на днях смонтировали ударную установку, и это не говоря о прочем инвентаре — мольбертах, гитарах, столах для рисования песком и комплектах робототехники.

Особую гордость школы составляет спортивный блок. В нем располагается 5 залов, различных по размеру и назначению. Некоторые помещения оборудованы для игровых видов спорта, другие — для занятий на тренажерах. Площадь самого большого зала составляет 750 кв. м. Высота потолков и разметка пола позволяют проводить здесь областные соревнования по волейболу, баскетболу, футзалу.

«К нам уже приходили представители вузов и предлагали устраивать соревнования по пилотированию коптеров», — рассказал Владимир Кильдюшкин. Помимо игровых видов, ученикам будут доступны скалолазание и велоспорт. Для этого в школе уже есть 8-метровый скалодром, закуплены велосипеды и подобраны профессиональные тренеры.

Депутаты увиденным остались довольны. «Комитет по образованию с самого начала активно следил за реализацией проекта. Ставилась задача сделать учреждение современного уровня, наполненное любовью к детям и вниманием к родителям, — рассказала заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Галина Козловская. — Учитывая, что микрорайон удален от города, ему особенно нужны такие образовательные комплексы. Дети имеют возможность проявить себя, а родители — спокойно отпускать ребенка в школу, зная, что он получит образование, досуг и духовное воспитание. С этой точки зрения в Южном городе предусмотрено все».

Не обошлось и без некоторых замечаний. «Проект очень нужный и интересный, но с точки зрения безопасности и доступной среды пока можно поставить «четверку», — считает руководитель СГООИК «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

По его словам, на эвакуационных выходах отсутствуют перила. Неправильно оборудованы и лестничные марши — поручни на них расположены не по всей длине лестниц. Также общественник отметил разную ширину дверных проемов от 1200 до 700 мм, тогда как по стандартам она должна равняться 900 мм.

По словам Владимира Кильдюшкина, все замечания будут переданы подрядчику и по возможности устранены. Андрей Аксютин добавил, что комплектование школы еще не закончено — в ближайшее время министерство закупит необходимое оборудование для людей с ограниченными возможностями, включая информационные стенды, индукционные петли для слабослышащих и т. д.

Депутаты подчеркнули, что успех будущей школы зависит не только от ее оснащения. «Школу нужно наполнить жизнью, идеями и мыслями людей, которые будут здесь работать, — сказала Галина Козловская. — Здесь замечательный руководитель Владимир Михайлович Кильдюшкин. Он сделал прорыв в конкурсе “Учитель года” и вошел в пятерку лучших. Уверена, что он соберет вокруг себя достойную команду». «Педагогический состав у нас достаточно сбалансированный. Это и молодые специалисты, и те, кто работает по 30 лет, — рассказал Кильдюшкин. — 70% учителей живут в “Южном городе”, но некоторые будут ездить из Самары. Увидев уровень нашего учреждения, они захотели работать именно здесь».

Педагоги начала учебного года ждут с нетерпением. Вместе со своими воспитанниками они готовы познавать новое и ставить смелые эксперименты. «Мы планируем отойти от стандартной классно-урочной системы, когда все дети должны 40 минут неподвижно сидеть за партами. Будем удивлять детей, давать им двигаться, выходить из кабинета», — сказал Кильдюшкин.

Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. «У нас есть группа детей с аутическими расстройствами. Год назад мы встретились с их родителями и решили, что будем постепенно погружать ребят в учебный процесс», — пояснил директор.